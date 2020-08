Održan prvi koncert sa socijalnom distancom u Njukaslu

"Prvi koncert sa socijalnom distancom", kako su ga organizatori nazvali, održan je 11. avgusta u Njukaslu u Engleskoj.

Sam Fender imao je tu čast da prvi održi nastup u vrijeme pandemije virusa korona i to pred publikom koja je stajala u 500 ograđenih i podignutih metalnih platformi koja je primala manje od deset osoba iz iste ekipe.

Na koncertu je bilo oko 2.500 ljudi, a u metalnim boksovima bilo je obezbeđeno piće, dezinfekciona sredstva i maske.

Sudeći po komentarima sa društvenih mreža utisci su podijeljeni, jedni smatraju da je previše ograđeno "kao obor", drugi se raduju bilo kakvom načinu realizacije koncerata, a kao srećnu okolnost vide to što na ovaj način nema guranja i gužvi, te svako ima svoje mesto.

Plan je da se na istom mjestu nastavi sa koncertima, a sljedeći će nastupiti Van Morison.

So this is a Sam Fender concert last night. Great that you can hear live music again. So why can’t non league football allow fans in. #LetFansIn pic.twitter.com/CSWVZYmReY