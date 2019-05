Održan spektakl "Živjeti slobodno": Rokenrolom glasno protiv mržnje

Manifestacija "Živjeti slobodno", kojom se slavi Međunarodni dan pobjede nad fašizmom, obilježena je centralnim koncertnim događajem na banjalučkoj tvrđavi Kastel, gdje su nastupili bendovi "KOB", "Goblini", "Brkovi" i "Hladno pivo".

Ovaj muzički festival otvoren je nastupom benda "KOB" iz Kostajnice, koji je zagrijao publiku svojim autorskim numerama, a nakon njih pozornicom su zavladali legendarni "Goblini". Pjevač ovog šabačkog sastava Branko Golubović Golub istakao je da se njegov bend rado vraća u Banjaluku, naročito kada je u pitanju ovakav povod.

"Ovo je sjajno. Ovo nam je šesti ili sedmi nastup u Banjaluci. Sjajna je publika. Volimo da se vratimo ovde i volimo da dođemo u Banjaluku. Naročito ovakvim povodom", rekao je Golub.

Istakao je da je obilježavanje ovog datuma posebno bitno u današnje vrijeme.

"Obeležavanje ovakvog dana danas znači više nego ikad, jer imamo jedno povampirenje fašizma generalno gledano u svetu, sve više ekstremna desnica dolazi ponovo u prvi plan i izbijaju na površinu neke stvari koje su nekada bile sramota. Sada te stvari postaju dio nekog imidža i ljudi se hvale time i ne shvataju koliko je fašizam nanio bola ljudima. Zato je izuzetno važno da to ljudi ne zaborave", naglasio je Golub.

Nakon nastupa benda "Goblini", pozornicom na Kastelu zavladao je sastav "Brkovi", koji je imao slične reakcije na publiku.

"Obično organizatori pozovu i neki laganiji bend, a ovo je baš onako 'udri' žestoka kombinacija, i sviđa mi se. Mi kao bend smo zadovoljni. Što se tiče našeg nastupa, bolje je da pitate publiku, a mi sami smo jako zadovoljni. Mi smo ovdje treći po redu važnosti", rekao je Šemso, pjevač benda "Brkovi".

Ovaj muzičar je takođe istakao da je bitno obilježavanje Međunarodnog dana pobjede nad fašizmom.

"Postoje ljudi koje treba podsjećati na neke stvari i postoje ljudi koje ne treba. Što se mene tiče, sve je jasno, međutim, ima ljudi koji i dalje ne shvataju. Što se tiče nas kao benda, sve što je totalitarno i uključuje mržnju prema bilo kome, mi smo protiv toga i treba vršti neki oblik edukacije da se mladi ne mrze, ako su se ovi prije njih mrzili, bar da se ovi novi ne mrze, jer glupo je to u ovo digitalno doba. Zašto bih nekoga mrzio, to stvarno nema smisla", naglasio je Šemso.

Ono što je posebno bilo interesantno banjalučkoj publici tokom nastupa "Brkova" je video-zid na kojem su se smjenjivali razni istorijski, komični, ali i neki eksplicitni sadržaji.

"Naš basista je odgovoran za multimedijalni šou koji se događao na projektoru. Ja sam izrazio želju da, kada vidim da postoji video-zid, glupo mi je da se vrti neki 'windons', neki bez veze, pa sam mislio da napravimo nešto svoje i tako je ispalo nešto suludo. Ja to ne mogu ni komentirati, jer nisam vidio, bio sam okrenut prema publici, ali jednom ću pogledati šta je on to složio", rekao je Šemso.

Nakon benda "Brkovi" na binu se popeo legendarni pank sastav "Hladno pivo", koji odavno ima armiju obožavaoca u gradu na Vrbasu.

"Bitno je obilježiti ovaj dan, ne samo zbog nas u regionu, već općenito zbog svega što se događa. Populisti i desničari se vraćaju u nekim zemljama na vlast i mislim da je bitno ljude podsjetiti kamo to vodi", naglasio je Mile Kekin, pjevač benda "Hladno pivo".

On je dodao da se festivalima može uticati na mlađe generacije i da bendovi to rade na svoj način.

"Takođe, za to su potrebni i slobodni mediji, a to se guši na svakom ćošku i mislim da je ovo najveći problem cijelog regiona, sloboda medija i slobodno novinarstvo", rekao je Mile Kekin.

Promovisana knjiga "Izgužvane misli"

Knjiga "Izgužvane misli" autora Branka Golubovića promovisana je u banjalučkom "Peckham pabu".

Osim autora, na promociji su prisustvovali i frontmen sastava "Hladno pivo" Mile Kekin, rok kritičar i novinar Petar Janjatović, lektor knjige Valentina Vidaković, a u ulozi voditelja bio je Nebojša Ristić.

"U rukama držite punokrvnu biografiju pravog pravcatog benda. Ona jeste jedna u nizu, ali i posebna kao što je i Golub poseban lik – svjetski putnik, aktivist, frontmen, pisac", rekao je Mile Kekin.

Muzičar se takođe osvrnuo i na sjajnu energiju koja postoji između sastava "Hladno pivo" i "Goblini" te na neke veoma zanimljive priče koje povezuju ova dva benda.