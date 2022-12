Održana komemoracija Masimu Saviću

ZAGREB - Komemoracija povodom smrti nedavno preminulog regionalno popularnom pjevača, kompozitora i gitariste Masima Savića održana je danas u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu, prenose hrvatski mediji.

Od Savića su se oprostili porodica, prijatelji, kolege i poštovaoci njegovog izvanrednog muzičkog opusa.

Komemoracija je počela jednim od Masimovih najvećih hitova, pesmom "Stranac u noći".

Posljednju počast Saviću odali su Sanja Doležal, Alka Vuica, Marko Tolja, Vladimir Kočiš Zec, Vana, Vlatka Pokos, Husein Hasanefendić, Nina Obuljen Koržinek i mnogi drugi.

Savićev prateći bend i prijatelji muzičari, oproštali su se od velikog umjetnika uz instrumentalna izvođenja njegovih pjesama, projekcije stihova i fotografija sa koncerata i iz privatnog života.

U ime benda violinista Bruno Urlić oprostio se od istinskog umjetnika riječima da je Savić iz njih izvlačio najbolje.

"Nije se zadovoljavao prosjekom, već je pomjerao granice. Bio je strog i prema sebi, a na taj način je davao primjer kako treba da se odnosimo prema poslu. Nikada se nije ustručavao da nas pohvali. Kad bi mu nešto smetalo, rješavao bi to sa nama, gospodski, u četiri oka", napomenuo je Urlić i dodao da će im Savić veoma nedostajati.

Od Savića se govorom oprostio i Aljoša Šerić iz grupe "Pavel".

"Savić 1983. godine sa bendom 'Dorijan Grej' snimio vjerovatno najbolji art rock album na ovim prostorima 'Sjaj u tami'. Sve je radio kako treba. Razgovarao je sa ljudima tako da se oni osećaju ravnopravno u tom razgovoru", kazao je Aljoša Šerić i dodao da će mu mnogo nedostajati njegovi famozni telefonski pozivi u sitne sate.

"Tada bi dugo razglabali o muzici, stihovima, smislu besmisla, izvođačima koje je volio i o onima koje nije", kazao je Šerić.

Ivan Dečak, pjevač grupe "Vatra", prisjetio se svog susreta sa Savićem.

"Bio sam mlad i neafirmisan muzičar, a on već afirmisana regionalna zvijezda. Padala je kiša i on me je primio u automobil da ne kisnem. Postali smo prijatelji i upoznao me je sa svojom porodicom. Sa istinskom pažnjom je preslušavao moje nove pjesme", kazao je Dečak.

U predvorju HNK postavljena je Knjiga sjećanja u koju su mnogi upisali svoje posljednje pozdrave Masimu Saviću.

Ispred Koncertne dvorane Vatroslava Lisinskog, građani do sutra imaju mogućnost da se oproste od omičjenog muzičara paljenjim svijeća i polaganjem vijenaca.

Masimo Savić je preminuo 23. decembra nakon kratke i teške bolesti u Zagrebu.

Sahrana je zakazana za 3. januar u Gradskom groblju Zadar.