Održano finalno veče muzičkog festivala "Balkan fest"

BANJALUKA - Monika Jukić iz Splita, Kira Štruc Jurički iz Slovenskih Konjica i Milica Stjepić Ivić iz Banjaluke pobjednici su finalne večeri Muzičkog festivala „Balkan fest koji je održan u subotu veče u koncertnoj dvorani Banskog dvora u Banjaluci.

Ovaj takmičarski festival mladih vokalnih solista održan je u tri starosne kategorije, djeca od 8 do 14, tinejdžeri od 14 do 18 i odrasli od 18 do 31 godine. Bio je to istinski praznik muzike na kojem se banjalučkoj publici predstavilo 18 najboljih koji su stekli pravo nastupa u Banjaluci nakon bodovanja međunarodnog selekcionog žirija iz 13 zemalja.

Druga mjesta u svojim kategorijama osvojili su Maša Milovanović iz Banjaluke, Enej Stanovnik iz Ptuja i Anđela Petrušić iz Kotor Varoši. Treće mjesto zauzele su Helena Zorić iz Banjaluke, Luisa Šabader iz Ptuja i Gaja Elena Stanovnik iz Ptuja. Najboljim finalistima uručene su prigodne nagrade a više njih dobili su pozivnice koje im garantuju pravo učešća na nekoliko međunarodnih festivala. „Slovenski kulturni centar“ iz Banjaluke je četvrtu godinu zaredom organizovao ovu manifestaciju.

Učesnici finalne večeri su u najvećem broju već potvrđeni talenti koji su učestvovali ili osvajali nagrade na drugim međunarodnim festivalima. Prema propozicijama Balkan festa pjevali su pjesmu na maternjem jeziku i neki od svjetskih hitova. Ravnajući se prema ocjenama stručnog žirija organizator Festivala „Slovenski kulturni centar“ je izdvojio takmičare koji će putovati na druge međunarodne festivale. Uz prestižni festival umjetnosti „Slavjanski bazar“ u Bjelorusiji pozivnice su stigle od organizatora festivala „Riga Simphony“ iz Letonije, „Musicland“ iz Makedonije i FeNS iz Slovenije.

Banjalučanka Milica Stjepić Ivić, diplomirani muzički umjetnik-solo pjevač, prezadovoljna osvojenim prvim mjestom u najstarijoj kategoriji, nije krila oduševljenje.

"Nakon trećeg mjesta osvojenog pretprošle godine na „Balkan festu“ ova nagrada me je posebno obradovala. Drago mi je što mi se otvorila mogućnost nastupa na nekoliko međunarodnih festivala u narednom periodu. Vjerujem da će me ovo podstaći da se intenzivnije bavim muzikom", rekla je Stjepić Ivić.

Nikola Deretić, predsjednik Slovenskog kulturnog centra rekao je da je njihov zadatak da gaje kulturnu saradnju sa svim slovenskim narodima.

"Zahvalni smo gradu Banjaluka koji je „Balkan fest“ uvrstio u kalendar kulturnih aktivnosti Grada. Misija našeg centra da gajimo kulturnu saradnju među slovenskim narodima ostvaruje se i putem ovog festivala. Nema boljih ambasadora u oblasti kulture od naših mladih talenata kada su u prilici da nas predstavljaju na drugim međunarodnim festivalima", navodi Deretić.