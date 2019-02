Oglasila se pjevačica koja je bila sa Šabanom na posljednjem koncertu

Pjevačica Tea Tairović pjevala je na posljednjem Šabanovom nastupu zajedno s njim.

Nakon svega, kada je malo došla sebi poslije ogromne tragedije, smogla je snage i napisala dirljivu poruku na Instagramu kojom je ponovo rastužila čitav region.

"Ne znam kako da počnem ovu objavu, sve što bih rekla je možda suvišno. Teško mi je, prije nešto više od 12 sati bili ste na bini i bili ste živi. Vaša supruga je izgubila muža, vaše kćerke i sin su izgubili oca, vaši unuci su izgubili dedu, region je izgubio najveću zvijezdu i najboljeg vokala svih vremena. Osim što ste mi obilježili karijeru, naučili ste me koliko je važno i koliko je prelijepo biti tako izvanredan, a opet toliko jednostavan, uljudan, pristojan, prizeman. To nije kliše, to je istina. Uvijek ću rado pjevati naš duet, kao i do sada, ali teško bez suza... Možda bi neko sve ovo bolje i ljepše rekao, ali ja ne umijem i šokirana sam", napisala je Tea.

Kako su očevici koji su se zatekli na aerodromu ispričali Tei je pozlilo od stresa kad je čula tužne vijesti.

Podsjećamo, pjevačica je za dlaku izbjegla ovu nesreću, jer je izgubila kofer pa nije otišla sa kraljem narodne muzike nazad za srbiju, već je morala da potraži prtljag.

"Pozvali su me da se vraćam sa njim za Beograd, ali pošto sam izgubila kofer nisam mogla da idem sa njima, te sam čekala da dođe kofer kako bih mogla da nastavim put za Beograd. Ali sada kada vidim - kofer mi je spasio život", ispričala je Tea ranije za "Blic" vidno potresena.