Oliver Dragojević ne može primiti "Porina": Terapije su me oslabile

Proslavljeni hrvatski muzičar Oliver Dragojević jedan je od dobitnika ovogodišnje nagrade "Porin". Nažalost, zbog bolesti, pjevač neće moći da stane pred publiku i preuzme nagradu.

Kako je sam istakao, nalazi su mu dobri, ali mu noge nisu dovoljno jake da dođe po svoju nagradu.

“Bilo bi lijepo da sam tamo, znam i da ljudi to žele, ali mislim da bi mi u ovoj fazi oporavka to bilo malo previše. Slab sam na nogama. Sve je to normalno u ovoj fazi, terapije su me oslabile”, otkrio je pjevač koji odmara u svom domu u Splitu, prenosi 24sata.hr.

Dragojević je nedavno saznao da će mu uručiti "Porin", nagradu za životno djelo, a čak je i planirao da ode na dodjelu i preuzme nagradu, ali zdravlje je ipak na prvom mjestu.

Podsjetimo, Oliveru je prošlog ljeta dijagnostikovan tumor na plućima. Od tada je prošao nekoliko ciklusa hemoterapije, a kako sam tvrdi, sad su mu nalazi uredni. Dobro raspoloženje i optimizam nisu ga napuštali od početka borbe sa opakom bolešću do danas.