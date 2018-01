Oliver Nektarijević, pjevač benda KKN: Nema uputstva za preživljavanje na sceni

Popularni srpski bend "Kanda, Kodža i Nebojša" (KKN) uvešće Banjalučane u Pravoslavnu 2018. godinu. Za nastup u KSB-u, koji će početi u 22 časa, spremili su najbolje sa bogatog repertoara.

"Na meniju će biti dvočasovna vožnja kroz repertoar sastavljen od pesama sa sedam do sada objavljenih albuma i poneku novu s albuma na kome radimo. Inače, ne pripremamo koncerte tako da je svaki sekund predvidiv, i muzika koju pravimo uvek ima izvestan stepen slobode, ali naša izvođačka odgovornost prema muzici je neupitna", rekao je za "Nezavisne" Oliver Nektarijević, pjevač benda KKN, za čiji će koncert publika morati da izdvoji 10 KM.

NN: Bend KKN je preko 25 godina na sceni. Da li je bilo teško održati se i koji je vaš recept za uspješan rad?

NEKTARIJEVIĆ: Nema recepta, pravila službe, uputstva za preživljavanje... Mislim da se to ne može planirati, posebno kroz vremena kroz koja smo prolazili i koja su snažno uticala na naše živote. Recimo da je neophodna rešenost i spremnost, ako to imaš - ništa nije toliko teško.

NN: Da li ste zadovoljni dosadašnjom karijerom?

NEKTARIJEVIĆ: Da. Mada nije da smo mnogo razmišljali da će se naše druženje sa muzikom i uz muziku zvati karijera, ali kad pogledam na sve te albume koje smo uradili, mislim da je ispalo sve baš kako je i trebalo.

NN: Kako biste opisali izgled današnje regionalne muzičke scene?

NEKTARIJEVIĆ: U regiji i njenim državama i društvima vidim mrtvu trku u majmunarijama i poricanju po svim važnim životnim pitanjima, a muzička scena verno odražava te kvalitete ovdašnjeg života, pre svega ono što se zove estrada. Pripadam delu te scene koji, govoreći u brojevima, predstavlja jedan procenat te scene i regije u pogledu prisustva u javnosti, uticaja i prepoznavanja i nisam naivan da idealizujem taj jedan odsto, ali u njemu vidim vitalnost i snagu da se izdigne iznad ambijenta u kome smo.

NN: Koliko vam je bitna komunikacija sa publikom i da li ste tokom godina karijere imali neke neobične zahtjeve od publike?

NEKTARIJEVIĆ: Naravno da nam je bitna, komuniciramo najbolje što znamo. Bilo je raznih zahteva, budući da je na nas dosta uticalo pankersko brisanje razlike između scene i publike, te smo se usled te otvorenosti nadobijali predloga za umetničko, romantično ili obično druženje i slično, ali i mi smo na svoj način zahtevni i koristim priliku da odam publici priznanje što je ostala uz nas.

NN: Kažite nešto o posljednjem albumu - "Uživo!".

NEKTARIJEVIĆ: To je prvo izdanje benda sa Boškom Stanojevićem kao basistom i prvo izdanje sa našim dugogodišnjim toncem Vladom Burićem, koji je producirao "Uživo!". Prvih šest pesama na izdanju su akustične interpretacije naših pesama, po redu kojim smo ih odsvirali na velikom koncertu u "Mikseru" u proleće 2016. godine, a ostali, električni snimci su zabeleženi na nastupima koje smo održali uglavnom tokom 2016. godine. Imamo dug kontinuitet rada na studijskim albumima, muzika koju beležimo na njima uvek zvuči bar malo drugačije na koncertima, kad god možemo snimimo nastup. Ranije nismo imali klasičan živi album, sve to je dovelo do objavljivanja albuma "Uživo!".

NN: Da li su u pripremi novi singlovi?

NEKTARIJEVIĆ: U završnim smo fazama sa većinom novih pesama, čije albumsko objavljivanje planiramo za jesen. Do sada smo objavili singlove "Prekidi ponovo", "Jamajka" i "Misli dobro", a za proleće spremamo još jedan.

NN: Kada gledate retrospektivno kako se i koliko zvuk KKN-a mijenjao proteklih godina?

NEKTARIJEVIĆ: Bend je živ organizam, menjali su se i ljudi u postavi, stalno su se proširivala interesovanja, svi i sve se menja stalno, ali mislim da postoji jasna linija prepoznatljivosti u zvuku benda i tako će i ostati.

NN: Šta ćete poželjeti publici koja će doći na vaš koncert u novogodišnjoj noći?

NEKTARIJEVIĆ: Novogodišnje želje čuvamo za tu noć i sam koncert, a svakako da ćemo sa velikim zadovoljstvom sa Banjalučanima nazdraviti za početak nove godine.