Oni zajedno imaju 27 milijardi i dolaze na EXIT

Ostalo je još samo tri nedjelje do Exita, zvanično najboljeg evropskog festivala, koji će ove godine na jednom mjestu okupiti neke od najvećih svjetskih zvijezda uz dugačak spisak pjesama sa vrhova top lista, i onih koje su obiljiežile cijele žanrove i bile himne generacija, koje zajedno broje nevjerovatnih 27 milijardi YouTube pregleda!

Na Petrovaradinsku tvrđavu od 12. do 15. jula dolazi preko dvije hiljade akreditovanih umjetnika iz više desetina zemalja svijeta, a predvode ih globalni muzički fenomen koje mediji i poznati nazivaju “Bitlsima naše generacije”, grupa Migos, najveći hitmejker planete David Guetta, živa ikona savremenog doba Grace Jones, svjetski DJ no. 1 Martin Garrix, hip-hop superstar French Montana, revolucionarna indie-rokerka Alice Merton, kralj iz najveće rege dinastije i osmostruki dobitnik Gremija Ziggy Marley, avangardna art-pop autorka Fever Ray, te rok kantautorka sa trenutno najvećom svjetskom baladom Laura Pergolizzi - LP!

Na tvrđavu dolazi i današnji najznačajniji novi pank bendovi Slaves i Idles, hardcore legende Dog Eat Dog i Madball, čuveni aktivistički rapcore bend Asian Dub Foundation, nova trip-hop senzacija Sevdaliza, ali i producenti iza najslušanijih plesnih hitova koji su osvojili svijet u posljednjih par godina Jax Jones, Ofenbach, ZHU, Disciples, Elderbrook, Burak Yeter, Mahmut Orhan, Delta Heavy i brojni drugi!

Istovremeno, i svjetski čuvena mts Dance Arenu ove godine ima "All-Stars" postavu sa čak 15 hedlajnera među kojima su Nina Kraviz, Solomun, Maceo Plex, Richie Hawtin, Adam Beyer b2b Ida Engberg, Joseph Capriati, Amelie Lens, Boris Brejcha, Guy Gerber, Ben Klock, Rødhåd, Carl Craig, Kölcsh, Tale of Us, ali i mnoge druge vedete elektronske muzike, kao što su predvodnici No Sleep Novi Sad bine Helena Hauff, Daniel Avery, DJ Tennis, Mike Servito, Craig Richards, Midland, Tin Man, Nikita Zabelin, Red Axes, Giorgio Gigli, Nicolas Lutz... Pogledajte ko će sve nastupiti na preko 40 zona i muzičkih bina, šerujte ovaj video na svoj Facebook profil uz hashtag #ExitFreedom najkasnije do 7. jula i automatski možete da osvojite ulaznice, VIP bekstejdž iskustvo i druge sjajne nagrade!

EXIT Festival 2018 - Greatest Hits: https://youtu.be/geoUOFe5lvw

Ono po čemu je EXIT poznat na svjetskoj festivalskoj sceni je krajnja muzička raznolikost, pa će u ovogodišnjem miksu žanrova i stilova publika moći uživo da doživi hitove koji se ne skidaju sa radio stanica i pjesme koje su osvajale najvažnije svjetske top liste, od kojih su neke prebacile i vrtoglavih milijardu YouTube pregleda!

Tu se nalaze neke vječne numere koje su ostavile neizbrisiv trag u muzičkoj istoriji, ali i one koje upravo sad diktiraju neke nove trendove. Jednom od najvećih svjetskih producenata i DJ-eva Davidu Guetti milionske brojke nisu strane, jer je u karijeri prodao preko 50 miliona albuma, a njegovi hitovi, među kojima su “2U” i “Titanium”, broje preko nevjerovatnih 9 milijardi YouTube pregleda, dok je njegov mlađi kolega Martin Garrix, sa kojim je nedavno snimio hitove “So Far Away” i “Like I Do”, najmlađi dobitnik priznanja za najboljeg svjetskog DJ-a!

Legendarna Grace Jones ostavila je neizbrisiv trag u muzici sa hitovima “Pull Up to the Bumper”, “Libertango” i “Slave To The Rhytm”, ali i u drugim granama umjetnosti, dok je senzacionalni hip-hop sastav Migos oborio rekord Bitlsa star 54 godine kada su se sa vrtoglavih 15 numera istovremeno našli na američkoj top-listi!

Pored apsolutne ikone muzičke scene 21. vijeka Fever Ray i osmostrukog Gremi dobitnika Ziggija Marleya, na Exitu slušaće se i vodeće kantautorke Alice Merton sa zaraznom numerom “No Roots” i LP sa nezaobilaznim hitom “Lost on You”, kao i trenutno jedan od najtraženiijih repera French Montana.

Kompleti ulaznica za EXIT sa popustom od 50% samo do 2. jula!

Četvorodnevne ulaznice za EXIT (12-15. jul) u prodaji su po aktuelnoj cijeni od 124 KM, što je čak 50% popusta u odnosu na finalnu, još samo do ponedjeljka, 2. jula do kraja dana! Za one koji planiraju da provedu tek jednu od svih četiri noći na tvrđavi, u prodaji je i ograničen broj pojedinačnih ulaznica po aktuelnim cijenama od 50 KM po danu. Ulaznice se prodaju putem servisa kupikartu.ba, a na sajtu zvanične turističke agencije exittrip.org, dostupni su i paketi koji pored ulaznica, sadrže i opcije za smještaj i prevoz do festivala.