Oproštaj od Zafira Hadžimanova: Divan umetnik čarobnog glasa

Iznenadna smrt čuvenog kompozitora, pjevača, glumca i pjesnika Zafira Hadžimanova od posljedica korona virusa mnoge je šokirala, i kolege se opraštaju od vrhunskog umjetnika na društvenim mrežama.

Potresno posljednje pismo ocu napisao je sin Vasil Hadžimanov na svom Fejsbuk nalogu.

"Danas je preminuo moj otac Zafir", glasi početak ispovesti poznatog džez pijaniste.

"Njegovo veliko srce nije uspelo da pobedi bitku sa ovom groznom bolešću.Za sobom je ostavio pravo bogatstvo, od pesama koje je tako majstorski lako pevao, preko svojih mnogobrojnih i raznovrsnih kompozicija, knjiga poezije i proze, pa sve do nenadmašivih uloga u pozorištu i na filmu", istakao je Vasil.

"No, pre i iznad svega toga, svojoj porodici i najbližima uvek je nesebično davao svoju ogromnu ljubav, pažnju i podršku. Moja majka Senka i on bili su jedan od najtalentovanijih i najlepših parova u istoriji ovih prostora, nenadmašivi! Njegov nesavladiv duh, sposobnost da se u svakoj situaciji snađe i nađe na nogama, energija da sve što radi uvek radi celim svojim bićem, a da dok sve to radi bude istovremeno vrhunski šmeker...to mora da se pamti", dalje je pisao sin velikog muzičara i glumca.

"Da se pamti i poštuje! Volimo te tata i nedostajaćeš nam zauvek!

Hvala vam svima na rečimapodrške", zaključio je Vasil.

Saučešće ispod te objave izrazili su mnogi iz svijeta muzičke i dramske umjetnosti, kao što su glumci Tatjana Venčelovski, Goran Šušljik, Iskra Brajović, Snežana Jeremić Nešković, kompozitorka i pijanistkinja Sonja Lončar, pjevačica Ivana Peters, operska solistkinja i glumica Branislava Podrumac, Bilja Krstić, kostimografkinja Jelisaveta Tatić Čuturilo, muzičar Bojan Slačala, vođa bendova Artan Lili i Sttutgart Online.

"Dragi moj Vasile nemam reči, ne znam ni šta da ti napišem. Mnogo sam tužna. Primi moje iskreno saušešće. Ostaće nam Zafir zauvek u srcu", riječi su Bilje Krstić.

Glumac Goran Šušljik se prisjetio upoznavanja sa velikim Zafirom preko svog oca.

"Vasile, primi moje iskreno saučešće. Kada sam bio mali tvoj otac je bio u Subotici na odsluženju vojnog roka kod mog oca koji je tamo bio na službi. Valjda ga od tada znam. Njih obojice više nema, a mi smo baš porasli. Bio je divan umetnik, čarobnog glasa!", napisao je setno Šušljik.

"Bila je čast, poznavati, razgovarati i raditi sa tvojim ocem", navela je glumica Snežana Jeremić Nešković, koja je dijelila pozornicu sa Zafirom u jednom od najboljih mjuzikla ikada - "Jadnici" prema romanu Viktora Igoa.

Glumica i producent Bojana Maljević je podijelila svoje misli uz okačenu pjesmu "Bio je maj" autora Zafira: "Ako je neko bio proleće, to je bio on. Uvek podrška svega lepog, nadolazećeg, što tek treba da se desi".

Nekada muzičar, a odavno uspješan muzički menadžer Miša Relić iskazao je svoju tugu zbog ovog odlaska i napisao da je preminuo velikan muzičke scene ovih prostora.

"Ne mogu reći da sam ga lično poznavao, iako sam, naravno, imao zadovoljstvo da ga upoznam, pa smo čak i sedeli zajedno u Bitefu na nekom od Vasilovih nastupa. Ali kad malo bolje razmislim, ja u stvari Zafira znam koliko i samog sebe, kao i svako ko se rodio u Jugoslaviji, jer Zafir je već tada bio živa legenda", poručio je Relić.