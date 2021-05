Oproštaj od Ðorđa Marjanovića: Bio je čovek za sva vremena

Komemoracija povodom smrti jednog od najpopularnijih srpskih i jugoslovenskih pjevača zabavne muzike Ðorđa Marjanovića (1931-2021) danas je održana u Svečanoj sali Skupštine grada pred najužom porodicom i mnogim prijateljima i kolegama.

Veliki umjetnik je preminuo 15. maja u 89. godini od posljedica korona virusa.

Antologijska pesma "Zvižduk u osam" slavnog muzičara bila je uvertira za odavanje posljednje pošte pjevaču koji je bio najpopularniji tokom šezdesetih, sedamdesetih i osamdesetih godina 20. vijeka u SFR Jugoslaviji i tadašnjem Sovjetskom Savezu.

Čuveni pijanista profesor Nikola Rackov, prijatelj preminulog umjetnika, prisjetio se druženja sa svojim kolegom u njegovom rodnom gradu Kučevu.

"Voleo je stalno da se iznova dokazuje. Tako je odlazio u Rusiju, tadašnji Sovjetski savez, i tamo je ostajao mesecima na gostovanjima gde je očarao publiku, jer im je pružio sasvim nov način izvođenja", objasnio je prof. Rackov.

"Marjanović je od estrade napravio muzičko pozorište. On nije pevao tekst, već ga je tumačio i uvek je bio ispred svog vremena", naglasio je.

Naveo je i da su tradicionalni koncerti u tadašnjem Domu sindikata (sada Kombank Dvorana) bili praznik za sve, događaj za pamćenje.

Racković je rekao i da je srećan što je za života popularni pjevač dobio dvije monografije.

"Izrastao je u pravog giganta, rodonačelnika u scenskom prikazu pop i rok muzike. Anđeli na nebu su ga dočekali da pojačaju svoj hor", oprostio se Rackov od svog prijatelja i dodao stih njegove čuvene pjesme: "Nikad nije kasno da se ljubi strasno".

Istaknuti muzičar, kompozitor i voditelj Minja Subota rekao je da je Ðorđe Marjanović svojim snažnim emocijama u pjesmama i na sceni obilježio jedno vrijeme kojeg više nema.

"Solistički koncerti mog prijatelja su bili antologija popularne muzike. To vreme daleko iza nas Marjanović je krasio svojom kreativnošću i neprolaznom umetnošču", izjavio je Subota, autor kultne emisije "Muzički tobogan".

Prisjetio se i druženja sa svojim preminulim prijateljem na mnogim putovanjima, kao i na pozornici, gdje je uvijek dokazivao koliko je rijetko pošten čovjek.

"Uvek je otvarao nove puteve i staze. Bio je neverovatno radoznao čovek, sve ga je zanimalo da novo isproba. Svaki put je izlazio raspoložen na svoj koncert", evocirao je uspomene Subota i opisivao kako su izgledali ti nastupi: "Samo mu se čuje glas na početku, a njega nigde nema. Odjednom se pojavi iz mraka i prolazi između redova kod svoje publike. To je bilo čudesno".

Rekao je i da je neophodno da mladi danas izučavaju to vrijeme i njegovu karijeru, jer ne mogu da zakoračaju u budućnost, ako se malo ne vrate u prošlost.

"Ðorđe Marjanović je živeo za scenu i muziku", zaključio je Minja Subota.

Vokalna solistkinja Nada Pavlović je s mnogo tuge pričala o svom prijatelju, za kojeg je rekla da je on sam bio istorija i čitava epoha, "kao što su Bitlsi bili popularni u Engleskoj i celom svetu, jer su doneli jedan novi stil, tako je i Marjanović na isti način doneo originalnost u Jugoslaviju".

UmJetnica se prisJetila kako je Marjanović, iako otežanog govora zbog moždanog udara, uvIJek volIo da zapJeva barem tri pJesme kada je dolazio kao gost na nastupe u Australiju, u njenoj organizaciji.

"Bio je čovek ne samo ispred svog vremena, već čovek za sva vremena", oprostila se Nada Pavlović.

Džez muzičar Jovan Maljoković je naglasio da je Marjanović bio pJevač iskrenih emocija, što je ostala retkost i dan danas.

"Obožavao je svoju publiku i ona je apsolutno obožavala njega. Izgledalo je to ovako: on samo raširi ruke i kratko kaže 'Mili moji', a ljudi u sali odmah krenu da plaču. To je bilo neviđeno", dočarao je Maljoković frenetičnu atmosferu na tim kultnim koncertima.

Džez umJetnik se prisjetio da je Marjanović imao takvu energiju da je održavao po tri koncerta dnevno i u punoj snazi ostajao po 15 dana zaredom u Rusiji na turneji.

"Bio je pun života, ljubavi i optimizma, a muziku je obožavao", oprostio se Maljoković u svoje i u ime Udruženja muzičara zabavne, rok i džez muzike Srbije.

Sin Marko Marjanović je sa tugom priznao da je sve vrijeme tokom govora kolega očekivao da će njegov otac iznenada da se pojavi iza zavjese, da klekne i ponovo zapjeva pred svima.

"Siguran sam da raduješ neku novu publiku tamo gde si sada otputovao", oprostio se sin Marko od svog slavnog oca.

Predstavnici Ruske ambasade i Ruskog doma u Beogradu složili su se da je Marjanović bio veliki prijatelj Rusije, koja ga veoma voli i pamti svih ovih decenija.

Naveli su da on ostaje zauvijek u srcima naroda Rusije kao umjetnik izuzetnog šarma i ljudskih kvaliteta, koji je ostavio velike hitove za sobom i vrednu muzičku baštinu.

Olga Marković, prevodilac i član poznatog ruskog kluba obožavalaca "Ðokista" (u Moskvi osnovan 1967) je istakla kako je slavni pjevač uvijek imao vremena da se druži sa pripadnicima tog kolektiva prije i poslije svojih nastupa.

"Naučio si nas da volimo i da budemo dobri ljudi", zaključila je Marković, a posljednji oproštaj je bio u vidu čuvene pjesme "Hvala vam, prijatelji" sa kojom je pjevač završavao svoje legendarne koncerte.

Nakon komemoracije, Ðorđe Marjanović, po mnogima najveća zvijezda jugoslovenske i srpske zabavne muzike, sahranjen je u Aleji zaslužnih građana na Novom groblju.