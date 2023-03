Orlando Blum zapjevao narodnu pjesmu u pabu (VIDEO)

Slavni glumac, Orlando Blum iznenadio je veseljake u pabu u petak naveče kada je uzeo mikrofon i otpjevao tradicionalnu irsku narodnu pjesmu za Dan Svetog Patrika.

Blum (46) je izazvao aplauz gledalaca dok je izlazio na pozornicu u pabu kako bi izveo "She Moved Through the Fair" tradicionalnu irsku pjesmu.

Zvijezda "Gospodara prstenova" bio je obučen u mornarsko plavu bejzbol kapu i odgovarajuću jaknu dok je izvodio uzbudljivu pjesmu, koju je kamerom uhvatio Kris Stark s "Capital FM".

Prije nego što je podijelio isječak, Stark je prvo tvitao: “Iskreno, ne govori Gines, ali Orlando Blum je upravo počeo pjevati irske pjesme u pabu u kojem se nalazim… On je zapravo jako dobar."

Kao odgovor na snimak koji je postao viralan, Blumova zaručnica Kejti Peri ponovo je podijelila video i napisala, "kakan nastup".

Objavljeno je da se filmska zvijezda vratila u Ujedinjeno Kraljevstvo kako bi prisustvovala sprovodu oca svog prijatelja, Krejga MekIvoja.