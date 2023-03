Oskar Isak iskreno o muzici i omiljenom The Cure albumu (VIDEO)

Gvatemalsko-američki glumac i zvijezda filmova kao što su "Dina", "Ratovi zvijezda", "Eks Makina" i drugi, Oskar Isak, pričao je iskreno o muzici u njegovom životu te uticaju benda The Cure na njegov adolescentski period.

Rođen u Gvatemali od majke Gvatemalke i oca Kubanca, Oskar Isak snimio je svoj prvi veliki dugometražni film samo godinu dana nakon studiranja u Džulijard školi. Sljedećih nekoliko godina preuzimao je sporedne uloge u filmovima kao što su "Tijelo laži", u kojem glume Leonardo DiKaprio i Rasel Krou, i "Agora" gdje je glumio uz Rakel Vajs.

Međutim, možda ga najviše povezuju s "Unutar Lejn Dejvis" iz 2013. U režiji genijalne braće Koen, teška folk komedija-drama Isaku je donijela prvu nominaciju za Zlatni globus i dovela do uloga u visokobudžetnim naučno-fantastičnim filmovima kao što su "Eks Makina" i "Ratovi zvijezda: Epizoda VII".

Ovdje se pridružujemo glumcu dok raspravlja o svojoj omiljenoj ploči legendarne britanske goth-rock grupe, The Cure.

Kao tinejdžer odrastao je u Majamiju na Floridi, Isak je svirao glavnu gitaru i pjevao vokale u nekoliko različitih bendova, od kojih je glavni bio ska sastav poznat kao BlinKing Underdogs.

Grupa se raspala 2005. nakon što je Oskar dobio mjesto u cijenjenoj školi Džulijard u Njujorku. Njegova ljubav prema muzici ostala je i odigrala veliku ulogu u izboru za film "Unutar Lejn Dejvis". Rekao je Isak da "povremeno svira po gradu", Eriku Nagelu kada su ga upitali piše li i dalje i izvodi vlastite pjesme. "Iako se često osjećam da želim - bilo mi je malo teško s pisanjem - često se osjećam kao Domnhol (Glisonov) lik u filmu 'Frank' kad pokušavam pisati jer mi jednostavno više ne ide."

Godine 2020. Isak je za "NME" portal nabrojao neke od ploča koje su pratile njegov život.

Govoreći o albumu koji mu je promijenio život, glumac je odabrao album grupe "The Cure" iz 1992. šogacem obojen sjajni "Wish", objavljen malo prije britpop eksplozije sredinom devedesetih. "Bio sam toliko opsjednut ovim materijalom, ali niko ne misli da je bio njihov najbolji. Bio je to stvarno bend na raspadu... Ali znate šta? 'From The Edges Of The Deep Green Sea' jedna je od mojih najdražih pjesama svih vremena i prva traka u koju sam se istinski zaljubio. Zatim, kao odrasla osoba omiljena mi je postala 'What's Going On' od Marvina Geja."

Čini se da su The Cure bili u stalnoj rotaciji kad je Isak bio tinejdžer. Govoreći o uticaju albuma "Staring At The Sea: The Singles", prvog albuma koji je ikada kupio, Oskar je rekao: "Kolekcija singlova bila je moj uvod u njihov rad. The Cure su bili prvi bend čiji sam želio svaki njihov album jer se činilo da se njihova muzika savršeno uklapa u sve što se događalo u mom adolescentskom životu.