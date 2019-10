Osvanula do sad neobjavljena pjesma Princa

Svi obožavaoci muzike legendarnog Princa bili su oduševljeni kada su vidjeli da se na YouTube-u našla njegova do sada neobjavljena pjesma i to povodom 40. godišnjice pjevačevog drugog albuma koji nosi jednostavan naziv "Prince".

Akustični demo snimak pjesme "I Feel For You" objavljen je na svim striming platformama i kao ograničeno vinil izdanje s akustičnom verzijom pjesme na A strani i originalnim studijskim snimkom na B strani.Snimak je nastao u zimu s 1978. na 1979. godinu, otprilike u vrijeme kada se Princ pripremao za svoj solo debi u teatru "Kapri" u sjevernom Mineapolisu, navodi se na pjevačevoj internet stranici.Potpuno producirani studijski snimak singla "I Feel For You" našao se na albumu "Prince", koji je objavljen 19. oktobra 1979. On je zauzeo deseto mjesto na listi "Billboard Hot 100" 1984. godine kada je Čaka Kan izvela obradu ove pjesme na svom solo albumu. Objavljivanje nove akustične verzije ploče dolazi tri godine nakon smrti Princa u aprilu 2016. godine od slučajnog predoziranja opioidnim fentanilinom.