Otac poznate pjevačice zaslužan za karijeru Tošeta Proeskog

Toše Proeski bio je jedan od najboljih vokala s ovih podneblja, a malobrojni znaju ko je zaslužan za to što se on bavio pjevanjem.

Kako je Tijana Dapčević ispričala u podkastu "Dragi Bravo", Tošeta Proeskog je zapazio njen otac još kada je Toše bio u muzičkoj školi, gdje je svirao klarinet.

Po Tijaninim riječima, njen otac je uvidio veliki talenat Tošeta Proeskog, te je na njegov nagovor sve počelo.

"Ma kakav klarinet, on je pevač, on treba da peva, poslušajte me", Tijana je ispričala kako je izgledao trenutak koji je bio presudan za pjevačku karijeru Tošeta.

"Moj tata je to saopštio i Tošetovom ocu i tako je sve počelo", zaključila je Tijana Dapčević, prenosi B92.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.