Otkazan nastup Leta 3 u Trogiru, organizatori tvrde da su bili primorani

LET 3 trebao je nastupiti na KulaKula festivalu u Trogiru, ali njihov nastup je otkazan.

Organizatori su na društvenim mrežama objavili da su bili primorani otkazati nastup riječkog benda te da će umjesto njih pjevati Psihomodo Pop.

"Zbog sigurnosnih razloga primorani smo otkazati nastup grupe Let 3 na KulaKula festivalu 3.8. u Kuli Kamerlengo. KulaKula festival oduvijek je bio mjesto dobre zabave, atmosfere i dobrodošlice za sve. Ne želimo to kompromitirati i zato smo primorani na ovaj potez. Let 3 zamijenit će Psihomodo Pop i vjerujemo kako nas očekuje odlična zabava uz njih, Konstraktu i Zemlju Gruva i Jovanottijevu predgrupu - talijansku senzaciju The Sweet Life Society", napisali su na Instagramu.

Početkom jun otkazan je njihov nastup u Pirovcu (također zakazan za avgust), i to zbog Prljinih objava o Hajduku.

"Otkad smo najavili koncert Leta 3 u Pirovcu, s više strana u više navrata dobili smo uznemirujuće informacije i najave o nemilim događajima koji se planiraju za taj dan u Pirovcu. Dakle, HULIGANI, njih više stotina, koji su nažalost očito dio navijačke skupine Torcida, iz raznih mjesta naše i susjednih nam županija, su ozbiljno planirali doći 10.8. u Pirovac.

Na dan kad je u Pirovcu trebao biti održan koncert Leta 3, kad bi u Pirovcu bilo na tisuće domaćih i stranih gostiju, da ne spominjem u velikom broju djece, HULIGANI koji su nažalost dio navijačke skupine Torcida bi, kako su najavili, "demolirali selo i bacili bend u more".

Možemo pretpostaviti što znači demolirati selo, u trenutku kad je u selu veliki broj djece i drugih gostiju, i pretpostavljam baciti ljude od skoro 60 godina u more koji su došli nastupati u tom lipom dalmatinskom mistu", rekao je tada Igor Bergam, direktor Turističke zajednice opštine Pirovac, prenosi Index.