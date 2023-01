Otkazuju se koncerti Pantere zbog incidenta (VIDEO)

Tri nadolazeća koncerta ponovo okupljanja teksaškog metal benda Pantera otkazana su ove sedmice, očito zbog kontroverze oko incidenta iz 2016. kada je frontmen Fil Anselmo pozdravio publiku nacističkim pozdravom.

Odluka promotera da otkažu koncerte navodno je donesena zbog "intenzivnih razgovora s umjetnicima, našim partnerima i fanovima festivala", prenosi "Consequencereports".

Pantera je izbačena iz sastava njemačkih festivala Rock am Ring i Rock im Park, dok je njihov zakazani nastup u bečkom Gasometeru takođe otkazan.

"Independent" je kontaktirao predstavnike Pantere za komentar.

A video of where back in few years ago, when Anselmo ruined at the Dimebash event and being racist in front of audience. That's why both European festivals did remove Pantera Chris R (YouTube)#philanselmo #metal #heavymetal #pantera #racism pic.twitter.com/sq4MKczKCH