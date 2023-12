Otkriveno koliko je Šejn Mekgovan zarađivao od prazničnog hita

​Šejn Mekgovan iza sebe je ostavio bogatstvo koje se procjenjuje na 4.3 miliona funti. Jedna od najpoznatijih pjesama grupe The Pogues, u kojoj je Šejn bio pjevač, je "Fairytale of New York".

Objavljena je 1988. u sklopu albuma "If I Should Fall from Grace with God". Portal "Mirror" je izvjestio da je pjevač zarađivao između 216.000 i 260.000 funti godišnje u honorarima za praznični klasik u kojem je takođe pjevala Kirsti Mekol.

Šejn je od svoje ostavštine ostavio novac kako bi se svima platilo piće nakon njegove sahrane. Muzičar je navodno ostavio 10.000 evra u baru The Thatched Cottage u irskom gradu Nenagu, gdje je održan njegova sahrana 8. decembra.

Novinari "Independenta", koji su bili na sahrani, razgovarali su s prijateljem preminulog pjevača, koji im je otkrio da je pjevačeva posljednja želja bila da ožalošćeni nakon njegove sahrane održe maratonsku pijanku.

Podsjetimo, Šejn Mekgovan, pjevač i frontmen grupe The Pogues, preminuo je krajem novembra, imao je 65 godina. Preminuo je od upale pluća, otkrila je njegova supruga.

Takođe, mjesecima prije smrti bio je u bolnici nakon što mu je dijagnostikovan virusni encefalitis - upala mozga koja može biti opasna po život i koja zahtjeva hitno liječenje. Simptomi uključuju gubitak pokreta i poteškoće u govoru, prenosi "b92".

