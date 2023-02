Otkriveno šest novih imena koja dolaze na Arsenal fest

Spisak učesnika Arsenal festa 23 u Kragujevcu, koji ove godine traje četiri dana, od 28. juna do 1. jula, bogatiji je za šest imena! U prostoru Kneževog arsenala nastupiće američki bend Clutch, Nemanja Radulović i orkestar Double Sens, Dubioza Kolektiv, Nikola Vranjković, afrobeat muzičar Seun Kuti, a publika će čuti i Pendulum DJ set!

Clutch će se na Main stage-u 29. juna prvi put koncertno predstaviti u Srbiji. Bend koji smatraju simbolom gruv roka nastao je još 1991., a trenutno promoviše 13. album "Sunrise on Slaugher Beach“. Svjetsku popularnost donijela su im izdanja "Pure Rock Fury“ (2001), "Blast Tyrant“ (2004), "Robot Hive/Exodus“ (2005) i "From Beale Street to Oblivion“ (2007).

Međunarodno priznati virtuoz na violini Nemanja Radulović zasviraće u petak 30. juna na Mainu sa svojim orkestrom "Double Sens“ koji čini 20 vrsnih muzičara iz Srbije i Francuske. U srcu Šumadije koncertno će promovisati aktuelni album "Roots“ koji obuhvata djela sa Balkana, iz Španije, Indije, Japana.

Takođe 30. juna, na glavnu scenu stiže Dubioza Kolektiv. Jedan od najpopularnijih sastava u regionu vraća se u dobro poznati ambijent da izvede najveće hitove, ali i pjesme sa novog albuma “Agrikultura”.

Iste večeri, na Gardenu, ritmove Afrike donijeće nigerijski muzičar i pjevač Seun Kuti, najmlađi sin čuvenog pionira afrobeat-a Fele Kutija. Seun je predvodnik bivšeg benda njegovog oca, Egypt 80.

Nikola Vranjković će svirati za kraj druge večeri 29. juna na Garden stage-u. Priznati kantautor je svoje pozicije još više učvrstio aktuelnim EP izdanjem "Teorija zabave“.

Posljednje veče, 1. jula na Mainu, zatvoriće Pendulum DJ set. Australijsko-britanski bend godinama je kombinovao drum'n'bass sa gitarskom svirkom, a već duže vrijeme su aktivni i kao DJ set. U promotivnom periodu do 15. februara, komplet ulaznica za sva četiri dana Arsenal festa košta 4.500 dinara, a cijena pojedinačne karte za 28. jun je 2.000 dinara, prenosi "Nova".