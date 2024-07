Otvoren OK kamp: Ljubitelji prirode i dobre muzike stigli na Tjentište

Dan pred zvanični početak festivalskog programa na desetom "Nektar OK festu" otvoren je OK kamp, omiljeno mjesto boravka festivalske publike.

Kako su saopštili organizatori, već od jutarnjih časova prvi gosti počeli su da pristižu na Tjentište, a pozitivna energija, zagrljaji i osmjesi na licima prvih posjetilaca, već u startu najavljuju tri fantastična festivalska dana koja su pred nama.

Festival u prirodi, navode dalje iz organizacije, i ovoga je puta privukao veliki broj kampera koji su strpljivo čekali da uđu u festivalsku zonu i počnu sa dugo očekivanim OK provodom.

"Nakon dnevnog odmora i chillanja na bazenu, u večernjim satima sve one koji borave u OK kampu, očekuje odlična zabava i sjajna uvertira za dane koji su pred nama. Na 'Jägermeister OK Stageu' od 21 čas nastupaju 'Dža ili Bu', Bojana Vunturišević i 'Savršeni Marginalci'", navode iz "OK festa".

Kompletan program "Nektar OK Festa", koji se na Tjentištu održava od 19. do 21. jula, dostupan je na zvaničnoj stranici festivala www.okfest.net/#line-up.

"Od danas, festivalski paket OK kamp (boravak u kampu + festivalska ulaznica), kao i ulaznice za Visa Main stage dostupne su na licu mjesta na recepciji i biletarnici kampa", zaključuju organizatori.

