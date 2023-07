Otvorena istraga protiv pjevača benda Placebo, zbog vrijeđanja premijerke (VIDEO)

TORINO - Italijanski tužioci otvorili su istragu protiv Brajana Molka vokala/gitaristu britanske grupe Placebo, nakon što je pjevač vrijeđao italijansku premijerku tokom koncerta u blizini Torina.

Molko je 11. jula nastupao na muzičkom festivalu Sonic Park, kada se zahvalio posjetiocima koncerta i progovorio javno protiv krajnje desničarske premijerke Đorđije Meloni.

Vičući na italijanskom s pozornice pred 5.000 gledalaca, Molko je Melonijevu nazvao "rasistom", "go****om" i "fašistom", ispad koji je završio tako što su ga lokalne vlasti prijavile tužiocima, prema italijanskim novinama "Corriere della Sera".

Ranije te večeri Molko je zamolio publiku da se suzdrže od korištenja telefona kako bi što bolje uživali u koncertu. Međutim, snimci incidenta našli su se na društvenim mrežama.

U utorak su italijanski mediji izvijestili da su tužioci u Torinu službeno otvorili istragu o incidentu zbog "vilipendio delle istituzioni" ili "nepoštovanja institucija", prenosi "Politico".

During the Stupinigi Sonic Park, the Placebo lead singer Brian Molko calls PM Giorgia Meloni 'racist, fascist', concluding 'fuck you'. July 11, 2023 pic.twitter.com/eqmJLcH4Qp