Ovako su nastale neke od najljepših domaćih pjesama

Da li znate kako su nastale neke od najpopularnijih pjesama sa naših prostora? Neka od ovih vas je, sigurno, bar jednom naježila.

Indira Radić - Zmaj

Pjesmu "Zmaj" koju je otpevala Indira Radić, Marina Tucaković je, najprije, željela da proda Ceci. Međutim, nije kome je namijenjeno, već kome je suđeno.

Dečko i djevojka iz pjesme su se sreli i zavoljeli u srednjoj školi. Deset godina zabavljanja rezultiralo je zakazivanjem svadbe. Ali, djevojka tada saznaje da ima rak pankreasa u poodmakloj fazi. Vjenčanje je otkazano, a ona je dečku napisala pismo u bolnici (od riječi do riječi ove pjesme) i zamolila ga da pročita kad ona umre. Međutim, on se napio to isto veče i otvorio pismo. Ujutru kada je došao u bolnicu, ona je umrla. Dečko je čuvao pismo 15 godina, nakon čega je riješio da ga proda Marini Tucaković.

Bijelo Dugme - Selma

Osamdesettrogodišnja Selma Borić, kojoj je pjesnik Vlado Dijak posvetio pjesmu (koju je 1974. godine snimilo Bijelo dugme) gostovala je prije par godina u jednoj emisiji i tom prilikom ispričala kako je nastao hit “Selma, ne naginji se kroz prozor”.

Njih dvoje su se sreli kada je putovala za Sarajevo. Pomogao joj je da ponese kofer i ispratio je na voz. Kada se smjestila, Dijak joj je sa perona uzviknuo: "Ne naginji se kroz prozor!".

Riblja Čorba - Ostani đubre do kraja

Dva puta se Bora Đorđević hvatao olovke zbog Biljane Nevajde Šević, a pjesme napisane u trenutku ljubavne patnje postale su veliki hitovi "Riblje čorbe". Biljana, tada jedna od najpoznatijih jugoslovenskih manekenki, kreće u Sarajevo i u novi život, a Bora, s kojim se izvjesno vrijeme zabavljala, zove je da se oproste. Nalazi ga u kafani "Pod lipom", a on kao da je upravo izašao iz pjesme - bio je za šankom, mrzio pomalo i sebe i druge. Potom joj je u dahu izrecitovao pjesmu čiji refren poentira onim čuvenim "Ostani đubre do kraja".

Riblja Čorba - Dva dinara druže

Njen odlazak bila je bolna inspiracija za još jednu legendarnu pjesmu Riblje Čorbe "Dva dinara druže", koju je napisao Bajaga. "Sve što iole vredi palo je u vodu, opet me je žensko napravilo volom, igrao sam samo epizodu", posvetio je Đorđević svojoj bivšoj ljubavi.

Toma Zdravković - Za Ljiljanu

Čuveni Toma Zdravković poznat je po tome da su njegove pjesme nastajale iskreno kao i da su posvećene stvarnim likovima. Pa je tako pjesma "Ljiljana" napisana za poznatu srpsku glumicu Ljiljanu Blagojević, koja je jednom izjavila da je za nju bilo strašno kada joj je Toma posvetio pjesmu, jer je u to vrijeme bilo sramota tako nešto uraditi.

Toma Zdravković - E moj brate

"E moj brate" je pjesma koju je Zdravković posvetio prijatelju i glumcu Zoranu Radmiloviću. Dve legende, Toma Zdravković i Zoran Radmilović, bili su veliki drugari i često su voleli zajedno da "zaglave" u kafani. Jednom prilikom su se sreli i dogovorili da odu u kafanu na po jednu sa nogu. Ali samo na po jednu. Međutim, popili su jednu, pa još jednu, pa još jednu, pa su onda doveli cigane da im sviraju. I tako ostali do jutra. Kad se Toma Zdravković otrijeznio, posle pijanstva napisao je tekst čije su reči glasile: "E, moj brate, cigani me prate, a zora je svanula..." .

Indexi - Bacila je sve niz rijeku

"Bacila je sve niz rijeku" – Ova pjesma govori o velikoj ljubavi legendarnog pevača Davorina Popovića i jedne anonimne devojke iz Sarajeva. Kada su njih dvoje trebalo da se venčaju, ona je abortirala i nestala. Poslije više godina, na jednom koncertu u Švedskoj, Davorinu se navodno učinilo da je ugledao tu devojku. Prekinuo je nastup, sišao sa scene i sišao među publiku. Nažalost, Popović je nije našao i poslije je nikada nije vidio.

Prljavo Kazalište - Tu noć kad si se udavala

"Tu noć kada si se udavala" – U pitanju je jedna od najvećih balada “Prljavog kazališta“. Priča govori da je član ovog benda Jasenko Houra imao djevojku, a kada je on išao u vojsku, upitao ju je da li će ga čekati. Ona je odgovorila potvrdno. Međutim, kada se Jasenko vratio iz vojske, grupa je imala svirku zakazanu za jedno vjenčanje, a to je bilo njeno vjenčanje.

U drugoj verziji te priče, devojka je ugledala Jasenka i navodno odmah sebi pucala u glavu.

Vesna Zmijanac - Čiji ono svatovi

"Čiji ono svatovi" – Pjesma Vesne Zmijanac navodno je nastala prema tragediji koja je zadesila jedan par. Mlada, koja je bila u drugom stanju, i mladoženja krenuli su na probu svog vjenčanja. Nažalost, oni su imali saobraćajnu nesreću u kojoj su poginuli, a pjesma je posvećena njima.

Muharem Serbezovski - Tvoja te majka krije Ramajana

"Tvoja te majka krije Ramajana" - Pjesma Muharema Serbezovskog koja je posvećena njegovoj ćerki Ramajani. Ona je nastala kao plod ljubavi sa njenom majkom Sarajkom. Veza je trajala tokom sedamdesetih godina, ali je brzo okončana.

