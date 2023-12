Ovo su najveći praznični hitovi prema Billboard-u (VIDEO)

Billboard je objavio listu 10 najboljih božićnih pjesama svih vremena.

Prvo mjesto zauzela je pjesma All I Want for Christmas Is You u izvođenju Maraje Keri.

Prije dvije godine ta pjesma je bila na vrhu Bilbordove liste najpopularnijih singlova Hot 100.

Tada su mediji pisali da je to nevjerovatno dostignuće jer pjesma ima skoro 30 godina.

Pjesmu je Maraja objavila 1994. kao dio njenog albuma Merry Christmas i od tada se smatra jednim od najvećih prazničnih hitova.

To je najprodavaniji američki božićni album svih vremena, prodat u više od 15 miliona primjeraka širom svijeta.

Zatim slijede pjesme Christmas odnosno Baby Please Come Home, The Christmas Song, Last Christmas... Inače, prošle nedjelje je na Bibordovoj listi hot-100 prvo mjesto zauzela pjesma 'Rockin' Around The Christmas Tree', koju pjeva Brenda Li.

"Srećna sam zbog svih koji su toliko naporno radili da se ovo dogodi", rekla je pjevačica za Bilbord.

Navodno je pjesma postala omiljena nakon filma 'Sam u kući', a kaže kako, ona je srećna jer se napokon naporni rad oko pjesme isplatio.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.