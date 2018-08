Ovogodišnji Nišvil oborio sve dosadašnje rekorde

Nišvil džez festival oborio je dosadašnje rekorde po broju posjetilaca, programa, izvođača i koncerata, zbog čega bi državne institucije trebale da pruže veću podršku njegovom finansiranju, ocijenili su organizatori tog festivala.

Prema njihovim procenama, za deset dana festivala kroz Nišku tvrđavu je prošlo više od 200.000 posetilaca, na 20 festivalskih bina održano je 250 programa, nastupilo je 1.000 izvođača, a koncerte je održalo 157 muzičkih sastava.

Pored toga, prikazano je 100 filmova, odigrano 20 predstava i održano 20 radionica.

"Imam to zadovoljstvo da kažem da smo oborili brojne rekorde, da nismo imali incidente i da je publika bila nikad bolja, nikad brojnija. Ne bih da licitiram koliko je bilo ljudi na glavnom stejdžu poslednje večeri festivala, ali siguran sam da je više od deset hiljada. Takođe, skoro svi stejdževi su oborili dosadašnje posete", rekao je direktor festivala Ivan Blagojević.

On se zahvalio svima koji su pomogli ovogodišnji Nišvil, pre svega Gradu Nišu i Ministarstvima turizma, kulture i spoljnih poslova i pozvao sve nadležne da iduće godine "malo bolje pogledaju projekte Nišvila", kako bi imali ravnopravan status sa ostalim festivalima koji imaju podršku države.

"Država posredstvom tri ključna Ministarstva, bar ja tako vidim, kulture, turizma i omladine trebalo bi da nas sagleda do novembra, decembra kroz budžet Srbije i zaštiti nas od pisanja desetine i desetine konkursa i iščekivanja da li će se komisija sastati do početka festivala. To su neki paradoksi koji bi puno pomogli da festival može u januaru da planira koga da dovede i sa kakvom tehnikom da dočeka sledeći festival", kazao je Blagojević.

On je napomenuo da je "i ove godine održana tradicija da nijedan ministar Vlade Srbije nije došao na festival", a da je ambasador SAD, zemlje koja je postojbina džeza, Kajl Skat bio u gradu za vrijeme Nišvila.

"Nadam se da je ovo putokaz i svim ostalim ambasadama, koje nas često zaobilaze, kako treba ispoštovati svoje umetnike kao i svim kulturnim centrima koji nam ne pošalju umetnike", ocenio je Blagojević i dodao da je Džez teatarski festival "sada predstavlja ozbiljan međunarodni festival muzičkih predstava".

Organizatori su saopštili da je Nišvil pratilo više od 500 akreditovanih novinara iz 150 redakcija, od čega je 20 odsto iz zemalja iz regiona i Evrope i da je u realizaciji festivala posebnu ulogu imalo 350 volontera koji su obavljali različite poslove za učesnike i publiku.