Ozi Ozborn najavio oproštajnu turneju, ali ne i penziju

Nakon što su Elton Džon i Pol Sajmon najavili oproštajnu turneju isto je odlučio da uradi i Ozi Ozborn.

Pola vijeka nakon što je Ozi Ozborn započeo svoju karijeru kao član benda "Blek sabat“ saopštio je da će otpočeti svoju posljednju turneju.

"Zar je zaista prošlo 40 godina otkako nastupam sam? Zaista je brzo prošlo“, prokomentarisao je Ozborn.

Iako je riječ o posljednjoj turneji, Ozborn ističe da još nije kraj njegove karijere.

"Ne penzionišem se. Nema više svjetskih turneja, ali ću nastaviti da radim svirke. Volio bih i da neko vrijeme provedem kod kuće“, dodao je on.

"Iskusio sam fantastične stvari, bilo je to nevjerovatno putovanje. Samo mi je potrebno da malo usporim“.

Kako dodaje, nakon toliko godina želi da bude tu za preostale članove njegove porodice.

"Uživam u tome da budem deda. Ne želim da propustim odrastanje još jedne generacije Ozbornovih“.

Ipak, navodi i da nije izgubio strast, kada su nastupi u pitanju, i dalje radi istim tempom.

Posljednju turneju započeće u aprilu u Americi, u Džeksonvilu, a završiti u oktobru u Las Vegasu.

Kada bude gotova, posvetiće se mogućnosti pravljenja novog albuma. Kako kaže, ima dobrih ideja za osam ili devet pesama, a do tada radiće svirke.

"To mi je posao i kada to kažem mislim na to da još uvek osećam strast prema muzici i poslu koji radim. To je najlepša ljubavna afera koji sam imao – biti u bendu i svirati za ljude koji dođu na šou“.