Ozi Ozborn objavio novi solo album "Ordinary Man"

Stanar "Rock and Roll Hall of Fame" i dobitnik Gremi nagrada, pjevač i muzički stvaralac, Ozi Ozborn objavio je novi, dugo iščekivani solo album, prvi u proteklih deset godina - ORDINARY MAN (Epic Records).

Da bi proslavio dolazak albuma, Ozi je napravio istorijsko dešavanje, povezavši dvije stvari koje jako voli, muziku i tetovaže. U 50 svjetskih gradova, istovremeno, dešavala se promocija albuma tokom koje su fanovi mogli da dobiju tetovažu odabranu iz ekskluzivne tatu kolekcije inspirisane Ozijem.

Danas, na dan izlaska albuma, Ozi će srećnim fanovima potpisivati novi album u muzičkoj prodavnici "Amoeba Records" u Holivudu. Albumu ORDINARY MAN prethodila su tri singla, epski klasik “Under The Graveyard”, koji je do sada ostvario preko 15 miliona preslušavanja i 5.3 miliona pregleda na YT kanalu, velika rock balada “Ordinary Man” [feat. Elton John] koja je do sada premašila 7 miliona preslušavanja, kao i žestoka “Straight To Hell” [feat. Slash] sa 6.9 miliona preslušavanja i preko 4.2 miliona YT pregleda.

Sinoć, Ozi je zvanično podijelio još jednu novu pjesmu sa svojim fanovima širom svijeta.

U pitanju je nova saradnja sa poznatim američkim reperom, Post Malone, u rasturajućoj numeri “It’s A Raid”. Od đavoljeg bluz metala kojim dominira usna harmonika u pjesmi “Eat Me”, preko zlosutne vanzemaljske “Scary Little Green Men”,do poetske, horske ispovjedačke “Holy For Tonight” ORDINARY MAN predstavlja svako lice jednog od najuticajnijih, najbuntovnijih i najostvarenijih muzičkih ikona svih vremena.

ORDINARY MAN je prvi solo album Ozija Ozborna u skoro deset godina.

Album je snimljen u Los Anđelesu, a na njemu su radili producent i gitarista, Andrew Watt, basista Duff McKagan (Guns N' Roses) i bubnjar Chad Smith (Red Hot Chili Peppers). Osim njih, na albumu ORDINARY MAN, učestvovali su Ozzijevi dugogodišnji prijatelji i saradnici, Elton John, Slash, Post Malone, kao i Tom Morello (Rage Against The Machine).

