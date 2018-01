Oživljene uspomene na Montena

TREBINJE - Na trogodišnjicu smrti sarajevskog kantautora Kemala Montena u Trebinju je, u znak sjećanja na legendarnog muzičara, u prepunoj galeriji Kulturnog centra u srijedu veče održan koncert pod nazivom "Ostaće samo pjesma".

Na memorijalnom koncertu trebinjska srednjoškolka Marija Valentić premijerno je izvela kompoziciju "Kemo i grad", za koju su tekst napisali mladi Trebinjci Dušan Milivojević i Srećko Šijaković, koji je i organizovao ovo veče.

Muziku je za pjesmu komponovao Nikola Jovanović, dok je aranžman uradio trebinjski kompozitor Božidar - Bobo Vučur. Za ovu kompoziciju snimljen je i spot u Trebinju u decembru prošle godine.

"Drago mi je što smo imali priliku da odamo čast jednoj velikoj legendi. Zajedno smo se potrudili da snimimo lijepu pjesmu, koju smo posvetili Kemalu Montenu", rekla je kratko Valentićeva nakon koncerta.

Na koncertu u znak sjećanja na Montena nastupili su i trebinjska grupa "Degustatori", Bajro Baka i Igor Planjanin, učenici Srednje muzičke škole Trebinje, kao i sarajevski muzičar Gordan Dizdarević Grk.

Dizdarević kaže da je počeo da svira sa Kemalom Montenom 2000. godine i da je bilo uživanje raditi sa čovjekom koji je bio veliki emotivac i profesionalac.

"Kada sam počeo da se bavim muzikom, Kemo je bio moj idol, a onda sam dočekao tu čast da dijelim binu s njim, što je bilo ostvarenje svih mojih snova i dan-danas sam ponosan na to. To je čovjek koji je ime Sarajeva i BiH predstavio na najljepši način, bolje nego bilo ko u svijetu, čovjek velikog srca i duše, sa harizmom i toliko ljubavi. To je bio naš Kemo, čovjek koji se jednom rađa", naveo je Dizdarević.

"Nekako s proljeća", "Daleko, daleko...", "Nema te", "Vratio sam se, živote" i "Napiši jednu ljubavnu" samo su neke od pjesama koje je trebinjska publika pjevala zajedno s izvođačima.