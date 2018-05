"Palladio String Quartet" 14. maja u Banjaluci

"Palladio String Quartet" održaće koncert 14. maja u Banskom dvoru u Banjaluci s početkom u 20 časova. Sastav je najavio zanimljiv repertoar, a činiće ga najveći klasici rokenrol muzike, koji će biti izvedeni na klasičnim gudačkim instrumentima.

Jedna od članica gudačkog kvartreta Kristina Moconja ističe da je sastav vodio računa da se ispoštuje muzička raznovrsnost, pa su, pored evergrina rok zvuka, pripremili i dio repertoara elektronske muzike.

"Neke numere ćemo i dalje ostaviti u tajnosti. Ovaj put sviraćemo obrade velikih imena poput sastava 'Led Zeppelin', 'Guns'n'Roses', 'Coldplay', Dejvida Gete, Reja Čarlsa, Stinga i mnogih drugih", istakla je Moconja.

Ona je dodala da će, osim članova "Palladio String Quarteta", na bini pred Banjalučanima nastupiti i nekoliko gostiju.

"Binu će s nama dijeliti kolega Đorđe Babić na kontrabasu. On je neko ko je nama jako drag i uz to konstantno radi na sebi, pa je i svirački zaista došao do zavidnog nivoa. Uz njega, biće tu i Mladen Tomić, DJ i producent elektronske muzike. Mladen Tomić je neko ko je zaista uspio u svom poslu, njegova karijera govori dovoljno. S ovakvim gostima mislimo da ćemo zadovoljiti publiku, a pozitivna energija na bini biće zagarantovana", naglasila je Moconja.

"Palladio String Quartet" je u prethodnom periodu uspio da spoji zvuk klasičnih instrumenata s obradama pjesama modernog doba i na taj način privukao pažnju velikog broja sugrađana. Moconja ističe da su na ideju za ovakav projekat došli zbog činjenice da su klasični instrumenti i muzička kultura generalno uvijek bili nekako udaljeni od većine stanovništva koja se tim ne bavi.

"Ideja je bila da uživamo svirajući pjesme koje i privatno slušamo, a tako ujedno i približimo klasične intrumente široj publici. Mislimo da smo na dobrom putu u ostvarivanju ove ideje", dodala je Moconja.

S obzirom na to da će im na predstojećem koncertu gost biti DJ Tomić, Moconja dodaje da elektronska muzika prevladala u novom dobu, pa je tako i mnogo više hitova, a i pjesama koje uključuju klasični i elektronski zvuk.

"Palladio" čine Milana Smiljanić, violina, Renata Kaurin, violina, Kristina Moconja, viola, i Ozren Četković, violončelo. Milana Smiljanić je asistent na Akademiji umjetnosti u Banjaluci, dok su ostali članovi profesori u muzičkim školama. Ulaz na najavljeni koncert u Banskom dvoru je besplatan, a pozivnice je moguće preuzeti na biletarnici Banskog dvora svakog dana od 10 časova.