Paspalj za "Nezavisne": Pobjedu nisam očekivao, ali je osjećaj sjajan

Iskreno, nisam očekivao ovoliku medijsku pažnju, ali eto, u moru turobnih vijesti ove godine, drago mi je da se mediji u ovolikoj mjeri interesuju i za umjetnost", kaže Igor Paspalj, gitarista iz Prijedora, koji je proglašen za najboljeg gitaristu 2020. godine, objavio je poznati sajt guitarworld.com.

U obrazloženju nagrade navodi se da je Paspalj, svirajući muziku poznatih gitarskih virtuoza, pokazao izuzetnu vještinu na ovom instrumentu, što mu je i donijelo ovu prestižnu nagradu. Njegov nastup bio je pod uticajem bluza, a svoju vještinu demonstrirao je zavidnom tehnikom korištenja trzalice i savijanja žica, naveli su u obrazloženju guitaworld.com.

Talentovani gitarista za "Nezavisne novine" ističe da nije očekivao da će biti izabran za pobjednika i da je osjećaj nakon pobjede sjajan.

"To je jedan od najprestižnijih svjetskih magazina posvećenih gitari i gitaristima i izabran sam od strane čitalaca, editora, urednika i žirija sačinjenog od najvećih svjetskih imena poput Džona Petručija, Džona 5 i Nita Strausa", rekao je Paspalj, koji kroz razgovor ne krije da je iznenađen pažnjom medija i javnosti s obzirom na to da su od prve vijesti da je proglašen za najboljeg gitaristu, o njemu pisali brojni domaći, kako mediji, tako i kolege iz struke.

Kao nagradu Paspalj će dobiti članak posvećen njemu u prestižnom magazinu "Guitar World" i u printanom i u online izdanju, kao i snimanje profesionalnog video-spota njegovog nastupa. Pored toga, dobio je i vrijednu električnu gitaru "PRS S2 McCarty", koja vrijedi 1.700 dolara.

"Ovu nagradu 'Guitar World' tradicionalno dodjeljuje već desetinama godina, i biraju gitariste koji su se na neki način istakli tokom godine. Ja sam imao sreću da sam početkom godine počeo raditi kao artist za 'JTC Guitar', najveći i najcjenjeniji 'online guitar learning community' na svijetu, što mi je donijelo saradnju sa velikim svjetskim imenima, kao i ogromnu promociju, tako da pretpostavljam da je to uveliko uticalo na cjelokupan proces", rekao je Paspalj.

Inače ovaj talentovani gitarista je svoje prve korake u upoznavanju sa ovim instrumentom napravio sa 13 godina i od tada se profesionalno bavi sviranjem gitare.

"Sviram veoma često, ali ne vježbam više toliko kao ranije, kada su to bile sesije i po osam do 10 sati dnevno. Ali veoma je bitno ne izgubiti kontinuitet i konstantno se družiti sa instrumentom", poručio je Paspalj.

Inače, ovaj umjetnik posljednjih šest godina živi u Dubaiju, gdje djeluje kao profesor gitare u "American School of Dubai".

"Trenutno se nalazim u BiH zbog cijele situacije sa virusom korona, ali proteklih šest godina boravim i radim u Dubaiju. U tom vremenu djelovao sam kao profesor gitare u 'American School of Dubai', zatim kao session i studijski muzičar i nastupao sam šest dana sedmično, 11 mjeseci u godini u proteklih pet godina. To je i dalje najljepši i najkorisniji vid bavljenja muzikom - sviranje uživo - i to je stvarno jedno neprocjenjivo iskustvo", zaključio je Paspalj.

Kada su u pitanju naredni planovi ovog talentovanog virtuoza, Paspalj ističe da trenutno nema velikih najava zbog pandemije virusa korona.

"Teško je sada bilo šta planirati zbog trenutne situacije sa kovidom-19, tako da stvarno ništa ne mogu da kažem povodom budućih planova. Trenutno se sve svodi na online angažmane, kojih, srećom, ne nedostaje. Vidjećemo šta će budućnost donijeti", rekao je Paspalj.