Pavlović: Mnogo znači nagrada nazvana po čovjeku koji je živio za muziku

BANJALUKA - Profesor Saša Pavlović dobitnik je nagrade "Vlado Milošević" Asocijacije kompozitora - muzičkih stvaralaca Bosne i Hercegovine (AMUS) za muzičku publicistiku i muzikologiju za 2020. godinu.

Pavlović je autor velikog broja naučnih i stručnih radova iz oblasti muzičke pedagogije, zvučnih i štampanih muzičkih publikacija, primjera za takmičenja iz solfeđa, kao i velikog broja aranžmana za razne muzičke sastave i pozorišne predstave.

"Meni ova nagrada izuzetno mnogo znači zato što se ja već duži niz godina bavim očuvanjem muzičke baštine Vlade Miloševića koju nam je ostavio u amanet. Većina njih se čuva u Muzeju RS, a u proteklih nekoliko godina vrijednim radom, ne samo mene nego i cijelog tima Akademije umjetnosti Univerziteta u Banjaluci i Muzikološkog društva RS, objavili smo značajan broj djela Vlade Miloševića", rekao je prof. dr Saša Pavlović.

Pavlović je dodao da su osim muzičkih publikacija, za koje je i dobio nagradu, objavili i nosače zvuka među kojima se nalazi i "Vlada Milošević - gudački kvarteti", dakle njegova četiri kvarteta i "Kameni spavač" te CD "Partiture iz paučine".

Ova nagrada je došla kao logičan slijed okolnosti s obzirom na to da se Pavlović aktivno i posvećeno bavio godinama unazad istraživanjem života i djela Vlade Miloševića u svojim naučnim istraživanjima.

"Bavim se istraživanjem od 2007. godine i objavio sam do sada osam radova koji se nalaze u Zborniku radova koje je objavila Akademija umjetnosti. Te radove sam prezentovao na naučnom skupu koji nosi ime - Vlado S. Milošević, etnomuzikolog, kompozitor, pedagog - 'Tradicija kao inspiracija'. Obuhvatio sam više segmenata njegovog života, bavio sam se duhovnom muzikom i njegovim pedagoškim radom te analizom kompozicija. To je čovjek koji je živio za muziku i on je jedan od najplodnijih kompozitora", objasnio je Pavlović za "Nezavisne".

Vlado Milošević je napisao oko 508 kompozicija tokom života i dao je neizmjeran značaj za etnomuzikologiju i našu tradiciju. Zapisao je preko 2.000 pjesama te ih objavio u četiri knjige, što je od velikog značaja za muzičku kulturu naroda sa naših prostora. Za Banjaluku je uradio mnogo jer je jedan od osnivača banjalučke Muzičke škole te njen prvi direktor. Svoj talenat je prenosio na druge predavajući solfeđo, violinu i teorijske predmete. Ove godine se obilježava jubilej 120 godina od rođenja Vlade Miloševića te 20 godina naučnog skupa koji će se realizovati u terminu od 16. do 18. aprila.

"Oblasti kojima ćemo se baviti ove godine su muzička teorija i muzička pedagogija. Što se tiče kompletne manifestacije 'Dani Vlade Miloševića 2021', ona će obuhvatati bogat umjetnički i edukativni program i realizovaće se zbog specifične situacije ove godine u segmentima. Prvi dio će biti u vezi s obilježavanjem grada Banjaluka, a drugi dio u vezi sa Svjetskim danom muzike", zaključio je Pavlović.