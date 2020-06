Pearl Jam, Brandi Carlile i drugi u humanitarnom lajvstrimu

Brojni muzičari i javne ličnosti Vašingtona će u sredu, 10. juna, nastupati na humanitarnom lajvstrim događaju pod nazivom "All in WA: A Concert for COVID-19 Relief".

Sav prikupljen novac će biti iskorišten za pomoć građanima Vašingtona pogođenim posljedicama virusa korona na svim nivoima.

Među potvrđenim zvijezdama su trenutno Pearl Jam, Brandi Carlile, Ben Gibbard iz grupe Death Cab for Cutie, Sir Mix-A-Lot, Mackelmore, komičar Joel McHale, kvorterbek Sijetl sihoksa Russel Wilson i trener Pete Carroll.

Živi prenos koncerta će početi 10. juna u 04:00 časova po srednjeevropskom vremenu preko Twitch kanala Amazon Music-a, ali će biti i naknadno dostupan na platformi Amazon Prime.