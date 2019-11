Pet nominacija Exitovim festivalima za evropsku nagradu

BEOGRAD - Festivali koje organizuje Exit tim dočekuju Evropske festivalske nagrade (EFA) sa ukupno pet nominacija.

Na listi nominovanih muzičkih festivala, koja je nedavno objavljena, Exit se ponovo našao u kategoriji "Najbolji veliki festival" i to nakon što je navedenu titulu prethodno osvojio 2014. i 2018. godine.

Glasovi milionske publike širom svijeta odlučiće o pobjednicima, a njima će se pridružiti i glasovi žirija, koji čine vodeći eksperti u muzičkoj industriji.

Pobjednici će biti proglašeni 15. januara sledeće godine, kada Exit festival proslavlja jubilarni, 20. rođendan pod simboličnim sloganom Exit 2.0.

I drugi članovi Exitove festivalske porodice našli su se među nominovanim festivalima. Istarski Sea Star festival i budvanski Sea Dance festival u trci su za nagradu "Najbolji festival do 40.000 posjetilaca dnevno", dok je nedavno završeni i uspješni No Sleep festival našao svoje mjesto u čak dvije kategorije "Najbolji novi festival" i "Najbolji festival do 10.000 posjetilaca dnevno".

No Sleep festival već je izgradio zavidnu reputaciju na evropskoj muzičkoj sceni, jer se svojom nominacijom našao među pet najboljih novih festivala, a na upravo završenom drugom izdanju u Beogradu privukao je posjetioce iz 40 zemalja svijeta i pokupio pohvale gledalaca ali i oduševljenje samih izvođača koje su činila udarna imena elektronske scene.

Glasanje za Evropske festivalske nagrade trajaće do 30. novembra, a glasa se na njihovom zvaničnom sajtu.

Naredni Exit festival biće održan od 9. do 12. jula, a zbog 20. rođendana biće u centru pažnje svjetske muzičke javnosti.

Uskoro će biti objavljena prva imena koja će nastupati, a zakazan je i start prodaje ulaznica za petak, 22. novembar, tačno u podne, kada će izuzetno ograničen broj ulaznica biti dostupan po poklon cijeni.