Pevač Džoni Neš preminuo u 80. godini

Američki pjevač Džoni Neš, poznat po rege hitu iz 1972. godine "I Can See Clearly Now", umro je u 80. godini, saopštio je njegov sin Džon Neš III.

Neš je preminuo prirodnom smrću u svom domu, rekao je njegov sin za medije u Los Anđelesu.

"Bio je predivan otac i porodičan čovjek. Volio je ljude i svijet. Nedostajaće nam. Porodica je bila sve za njega", rekao je Nešov sin, prenosi agencija Rotjers.

Hit "I See See Clearly Now", objavljen je 1972. i bio je četiri sedmice na vrhu Bilbord Hot 100 liste najpopularnijih singlova koje je u SAD nedjeljno objavljivao časopis Bilbord. Pjesma je postala hit i u Kanadi, Velikoj Britaniji...

Neš je rođen 1940. u Hjustonu u Teksasu, a karijeru je započeo krajem 1950-ih kao pevač i glumac.

Sredinom šezdesetih preselio se na Jamajku gde je stvarao pod uticajem rege muzike. Bio je i jedan od prvih pevača koji nisu sa Jamajke, a tamo su snimali rege pesme.

Njegov poslednji studijski album "Here Again" objavljen je 1986. godine.