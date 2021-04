"Pevali smo, dizali prašinu, bili pred raspadom, ali smo opstali"

Tog dana bili smo na koncertu grupe "Leb i sol". Koncert je bio super, ali to nama, koji smo slušali to što smo slušali, s nabujalom tinejdžerskom energijom, jednostavno nije bilo dovoljno. Hteli smo nešto drugo i posle koncerta smo otišli u kafanu 'Mornar'. Bila je za to vreme jedna uobičajena situacija - nema konobara. Tako je i nastala jedna od naših prvih pesama "Konobar", a te iste večeri nastao je i "Električni orgazam", prisjetio se Srđan Gojković Gile, frontmen "Električnog orgazma", kako je nastao jedan od najpopularnijih bendova na našim prostorima.

Gile se nastanka benda prisjetio u momentu kada obilježavaju 40 godina postojanja. Ovaj jubilej je trebalo da obilježe koncertom u "Kombank dvorani" 24. aprila, ali je isti promjeren za 9. decembar zbog pogoršane epidemiološke situacije.

"Zbog zdravstvene situacije na planeti bili smo prinuđeni da pomerimo datume cele turneje '40 godina Orgazma' pa tako i beogradski koncert, koji je odgođen do trenutka kada bude omogućeno korištenje punog kapaciteta sale", naveo je Gile u razgovoru za "Nezavisne".

On je napomenuo i da duh zajedništva, koji "Orgazam" njeguje pune četiri decenije nije moguće u potpunosti doživjeti na nekoliko "distanciranih" koncerata, kako bi jedino bilo moguće u ovom trenutku, te su iz tog razloga odlučili da sve odgode za 9. decembar.

Centralna proslava četrdesetogodišnjice postojanja najdugovječnijeg beogradskog novotalasnog benda biće simbolično obilježena upravo u Beogradu, na mjestu gdje je sve počelo.

"Jako sam uzbuđen što ćemo naš veliki beogradski koncert održati u dvorani iz koje je sve krenulo i koja je veoma bitna za istoriju benda. Naši fanovi znaju da smo Ljuba (Ljuba Đukić), Jovec (Ljubomir Jovanović) i ja nakon koncerta grupe 'Leb i Sol' u Domu sindikata (današnjoj 'Kombank dvorani') otišli u kafanu 'Mornar' i tamo napravili 'Električni orgazam'. Pored toga, u istoj dvorani nedavno je održana i premijera filma 'Električni orgazam za ljude budućnosti', autorke Marije Vukić, pa mislim da je ta dvorana idealna za svečanost koja nas očekuje", napomenuo je Gile.

Urbana legenda kaže da je bend nastao 13. januara 1980. godine, a ime "Električni orgazam" predložio je Gile pošto mu je to prvo palo na pamet, želeći na taj način namjerno da provocira i šokira tadašnji establišment.

"Za dva meseca su svi u Jugoslaviji znali za bend", prisjeća se Gile.

Za stolom u kafani "Mornar", u momentu nastajanja grupe, sa članovima benda sjedila je televizijska zvijezda Dubravka Duca Marković.

"Od tada je prošlo više od 40 godina i za to vreme 'Električni orgazam' je promenio mnogo članova i postava, preživeo i nadživeo nekoliko ratova i država, objavio mnogo antologijskih albuma i pesama, održao dosta koncerata, nebrojeno puta podigao veliku prašinu, bio na ivici raspada, ali je ipak opstao! I danas ponosno i uzdignute glave predstavlja jedan od najznačajnijih bendova sa ovih prostora, a nosi i titulu najdugovečnijeg beogradskog novotalasnog benda", smatra Gile.

Građanski rat i raspad Jugoslavije, kako kaže, bili su najveći izazovi u 40 godina trajanja "Električnog orgazma".

"U tom periodu su nas vrlo brzo ugurali u neki geto. Nigde nismo mogli da sviramo, osim u Srbiji i pomalo u Makedoniji. Zahvaljujući koncertima po nekim selima u Makedoniji, 'Električni orgazam' je preživeo 1992. i 1993. godinu. Dobijali smo daleko bolje honorare u Kavadarcima, nego u Nišu, jer je ekonomska situacija u Makedoniji bila stabilna. Bio je to težak period. Vlada Divljan je otišao u Australiju, Koja u London. U Beogradu su ostali 'Ekatarina Velika', 'Partibrejkersi' i 'Električni orgazam', kaže Gile.

I upravo ovaj bend bio je među prvim bendovima koji su se vratili u gradove širom nekadašnje Jugoslavije nakon raspada te zemlje.