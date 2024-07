Pixies singlom "Chicken" najavljuju novi album

Američki alternativni rok sastav Pixies objavio je singl "Chicken" kojim najavljuju novi album "The Night the Zombies Came", koji će izaći 25. oktobra - na vrijeme za Noć vještica.

Polagana pjesma "Chicken" počinje stihovima "Ponekad se osjećam kao kokoška", a nadrealne i mračne stihove uz prepoznatljivo pjevanje gitariste Blek Frensisa (Black Frances) nadopunjuje psihodelični surf rok ugođaj, karakterističan za Pixies, prenosi Tanjug.

Kako je naavljeno, na novom albumu Piksiz "The Night the Zombies Came" naći će se i nedavno objavljena pjesma "You're So Impatient", prva na kojoj svira nova basistkinja Ema Ričardson (Emma Richardson).

Kada je proljetos bend najavio evropsku turneju bez nje, prethodna basistkinja Paz Lenčantin (Lenchantin) je saopštila da odlazak iz Piksiz nije bila njena odluka i da je bila njome iznenađena.

Dugogodišnja basistkinja Kim Dil (Deal) je napustila bend 2013, a u Pixies se kratkotrajno zadržala Kim Šatuk (Shattuck 1963-2019) prije nego što su je otpustili Frensis, gitarista Džoi Santijago (Joey Santiago) i bubnjar Dejv (Dave) Lovering.

Pratite nas na našoj Facebook i Instagram stranici, kao i na X nalogu.