Pjesma "Sjenka" omaž prerano preminulom bubnjaru benda "Deminutiv"

PRNJAVOR - Mlade nade rokenrola iz Prnjavora, bend "Deminutiv" osnovan je 2019. godine, iza sebe ima pobjedu na sedmoj "Banjalučkoj gitarijadi" 2022. godine, a ove godine plasirali su se i među 20 polufinalista od 358 prijavljenih bendova na najvećem takmičenju demo bendova jugoistočne Evrope "Demofestu".

Iako nisu prošli u finale, ostavili su sjajan utisak na publiku pjesmom "Sjenka".

To je prva autorska pjesmu ovog sastava, koji čine Maja Kitić, Katarina Ćelić, Marko Marčeta i Nemanja Danojević i biće objavljena u nedjelju, 6. avgusta, na njihovom YouTube kanalu.

Potvrdio je to u razgovoru za "Nezavisne novine" Nemanja Danojević, gitarista ovog benda, koji je istakao da je ova pjesma posvećena njihovom osnivaču i prerano preminulom članu, bubnjaru Nebojši Vukoviću.

"Pjesma je nastala na druženju i radionici sa članovima Mostar Rock Schoola, koji su nas motivisali da počnemo s autorskim radom. Tada se rodila ideja da se bacimo u te autorske vode. Pjesma je nastala krajem prošle godine, a spot smo pripremili nedavno i izaći će 6. avgusta", kazao je Danojević.

Napominje da je najteži period otkako postoji njihov bend, kako u životima članova, tako i u samom stvaralaštvu, upravo prerani odlazak Nebojše Vukovića.

"Ovo je način na koji mi njemu pokazujemo da nastavljamo da radimo. Pjesmu je on sa nama uradio. Autor je pjesme, te je to nešto što je ostavio iza sebe. Sa ovom numerom označavamo neki novi početak i to nam daje dodatnu energiju da nastavimo dalje", objašnjava mladi gitarista, koji je ove godine završio srednju muzičku školu i upisao se na Akademiju umjetnosti u Banjaluci.

"Imamo novog člana benda, to je Marko Marčeta iz Banjaluke, koji ima 17 godina, i zauzeo je mjesto bubnjara u našem bendu. To je mlad momak koji veoma dobro svira, i pred njim su veliki koncerti i djela. Maja Kitić još pohađa srednju muzičku školu, a Katarina Ćelić se, kao i ja, upisala na Akademiju u Banjaluci i mi se pripremamo za tu prvu godinu na fakultetu. Generalno, koristimo ovaj raspust da radimo i da pripremimo objavljivanje ove pjesme, a uskoro i sljedeće. Zadovoljni smo i nastupom na 'Demofestu' i imamo mnogo planova za budućnost", priča Danojević.

Dodaje da je nastup na "Demofestu" bilo jedno vrlo lijepo iskustvo, a za njih su članovi benda M.O.R.T. na konferenciji za medije istakli da su jedan od favorita za ulazak u finale.

"Biti zajedno sa 20 najboljih bendova na prostoru bivše Jugoslavije nije mala stvar. Biti u tom društvu, gledati kako naše kolege zvuče i rade je neprocjenjivo. Znači nam mnogo što su članovi benda M.O.R.T. prokomentarisali naš nastup i prepoznali naš rad", kaže Danojević i dodaje da će bend ostati na okupu iako dva člana kreću na fakultet.

"Mi sve u bendu radimo timski i nemamo nekog zvaničnog vođu benda. Imamo jednog momka koji radi kao menadžer, a za sve ostale stvari radimo i funkcionišemo zajedno. Veoma se dobro slažemo i za sve ove godine što smo zajedno, naučili smo kako ko funkcioniše, šta voli i gdje je najbolji. Funkcionišemo uspješno kao tim, ali, naravno, škola i obrazovanje ne ispaštaju zbog toga. Nastavićemo da guramo ovu našu muzičku priču i mislim da je pjesma 'Sjenka' primjer toga", ističe Danojević i dodaje da su kao grupa radili i tekst i muziku.

"Iznijeli smo svoj stil, svoju vrstu muzike, nešto originalno i ono što nas ispunjava. Svako će u ovoj pjesmi pronaći nešto za sebe, jer je ona za svačije uvo", zaključio je Danojević za "Nezavisne".