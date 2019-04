Pjesme koje su dobile drugu šansu

U muzici je ponekad potrebno pokušati ponovo. S ovim stavom se danas ne slaže veliki broj muzičara, koji su u modernoj eri prinuđeni da stvaraju pjesme koje moraju osvojiti publiku odmah i sada.

Pjesme koje bivaju objavljene danas kao da imaju rok trajanja do kojeg moraju postići slušanost, pristup publici i što veći broj striminga i YouTube pregleda. Nakon isteka ovog vremena, numere polako postaju dio istorije. Ipak, da pravila ne važe isto za sve dokazali su sljedeći izvođači, koji su svojim pjesmama dali drugu šansu za život. Donosimo vam listu numera koje su tek nakon određenog vremena našle svoj put do srca publike i postale veliki radijski hitovi.

Bend "RadioHead" je objavio pjesmu "Creep" 1993. godine. Pjesma je u prvoj nedjelji od objave doživjela totalni debakl, a sam bend nije uspio da ostavi utisak kod publike. "Creep" je propustio priliku da se nađe na listi 75 najslušanijih singlova. Ipak, ovi startni loši rezultati nisu bili kraj za veliki klasik. U drugom pokušaju ova numera je stigla do visokog sedmog mjesta na top-listama i danas se smatra jednim od najvećih klasika svih vremena.

Kraljica popa Madona je 1984. godine objavila singl "Borderline" i pjesma se nesrećno zaustavila na mjestu 56. top-liste najboljih singlova. Slavna pjevačica je nakon toga objavila 36 drugih singlova koji su bili u top 10 najslušanijih u Velikoj Britaniji, ali je i dalje odbijala da prihvati da je pjesma "Borderline" zaboravljena. Pjevačica je dvije godine kasnije, 1986, lansirala istu pjesmu ponovo u eter i došla na mjesto broj dva najslušanijih.

Pop muzičar Seal objavio je 1994. godine pjesmu "Kiss From A Rose", koja je naišla na veoma dobar prijem kod publike. Dvadeseto mjesto na top-listi je veoma dobar rezultat, međutim sam muzičar je zaboravio koliku moć može da nosi filmska muzika. U filmu "Batman Forever" pjesma "Kiss From A Rose" je pronašla novu publiku, dobila još jednu priliku na top-listama i stigla na top pet najslušanijih.

Pjesma koja je obilježila karijeru benda INXS, numera "Need You Tonight" je postala veliki hit, ali ni ovo nije išlo glatko. Godine 1987. numera je zaustavljena na 58. mjestu, ali kada su objavili nekoliko hitova, INXS je dao pjesmi "Need You Tonight" još jednu šansu. Skoro tačno godinu dana kasnije bila je na broju dva.