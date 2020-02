Pjesme koje su nastale za nekoliko minuta i ušle u istoriju

Umjetnici stalno traže neuhvatljivu inspiraciju i ponekad je potrebno da prođu godine kako bi se neko buduće remek-djelo sklopilo i postalo cjelovito.

Muzičari dobijaju inspiraciju na razne načine i mnoge od čuvenih rok pjesama pisane su i snimane po nekoliko nedjelja, mjeseci, pa čak i godina kako bi se dobio krajnji savršeni proizvod. Ima i onih koje su napisane i snimljene mnogo brže nego što bi se to činilo na prvo, peto, pa i pedeseto slušanje.

Takav je slučaj i s narednih pet hitova.

Norman Grinbaum - "Spirit in the Sky"

Ako je vjerovati autoru Normanu Grinbaumu, bilo mu je potrebno samo 15 minuta za pjesmu koja je provela 15 nedjelja na listi 100 najboljih pjesama i bila 22. najprodavanija pjesma tokom sedamdesetih.

Kaže da je naišao na razglednicu na kojoj je pisalo "Spirit in the Sky", a koja je prikazivala Indijance ispred šatora, dok se vatra diže ka nebesima i bogu. Potom je na televiziji čuo pjesmu o rudaru koji traži zlato i koji se nakon nekoliko godina vraća u crkvu kako bi se pomolio, a na vratima crkve pronalazi poruku "Pastor je na odmoru". Sve to se povezalo u ovoj pjesmi.

Dejvid Bouvi - "Life on Mars?"

Jedna od najčuvenijih pjesama Dejvida Bouvija nastala je u nekoliko sati tokom jednog popodneva. Kazivao je da je bila laka zato što je lako biti mlad, a tako je bilo kada je šetao parkom jednog sunčanog dana.

Čuo je zvuk koraka mornara, koji mu je odjekivao u glavi i kasnije tog dana dok se vozio autobusom. Odlučio je da iz autobusa siđe nekoliko stanica prije, vrati se u kuću i zapiše taj rif. Nekoliko sati kasnije odsvirao je cjelu pesmu na klaviru.

"The Queen" - "Crazy Little Thing Called Love"

Poznato je da je Fredi Merkjuri dugo i naporno radio na hitu "Bohemian Rhapsody". Kada je u pitanju "Crazy Little Thing Called Love", taj cijeli proces je po njegovim riječima trajao samo pet do deset minuta.

Ono što je doprinijelo konačnom zvuku pjesme je činjenica da ju je pisao za gitaru, koju skoro pa nije ni znao da svira. Kaže da ga je to ograničilo određene akorde i onda je u okvirima svojih ograničenja napisao odličnu pjesmu.

R.E.M. - "Losing My Religion"

Gitarista Piter Bak je čuvenu melodiju za pjesmu "Losing My Religion" smislio dok je gledao televiziju i "čačkao" mandolinu, koju je tek učio kako da svira. Zapisao je note i narednog dana odmah po preslušavanju shvatio da je započeo hit.

Nakon toga je bilo potrebno samo pet minuta da se sve sklopi u cjelinu, a potom je Majkl Stajp snimio legendarne riječi u prvom pokušaju. Piter Bak je izjavio da je odmah shvatio da je u pitanju hit i prije nego što je pjesma postala singl.

"Black Sabbath" - "Paranoid"

Čuvena hard-rok himna grupe "Black Sabbath" nastala je na tako fascinantan način da je malo falilo da ne bude uopšte snimljena. Izdavačka kuća "Warner Bros" tražila im je da snime neku kraću pjesmu kako bi popunili prazan prostor na ploči.

Problem je bio u tome što oni prije toga skoro uopšte nisu snimili kratku pjesmu. Inspiracija je došla iz obične džem sesije, a trebalo im je između 20 do 30 minuta za cijelu pjesmu. Riječi je zapravo uobličio basista grupe Gizer Batler.