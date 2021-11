Pjesme po kojima ćemo pamtiti Marinka Rokvića

Pjevač Marinko Rokvić je preminuo u 68. godini.

Мarinko Rokvić je srpski pjevač rođen 27. januara 1954. godine u Bosanskom Petrovcu.

Roditelji su mu bili strogi, a porodica je teško živjela jer su se samo bavili poljoprivredom. Marinko i njegov brat su od malih nogu pokazivali interesovanje za muziku pa su učestvovali na većini školskih priredbi.

Marinko je volio da pjeva i da svira pjesme na harmonici, a bratu su bolje išla kola. Obojica su samouki, a svađali su se jedino oko harmonike jer su imali samo jednu. Pored muzike, Marinko je volio i da trenira fudbal.

Sestra od strica je uočila njegov talenat, pa ga je povela sa sobom u Beograd.

Otišli su u muzičku školu "Stanković", ali pošto je sve bilo popunjeno, mogao je da se upiše samo na odsjek za klarinet.

Ipak se odlučio za Elektrotehničku školu "Nikola Tesla" i učlanio se u KUD "Nikola Tesla" u kome je pjevao. Tada se prvi put zaljubio u djevojčicu sa kojom je išao na probe. Nakon završetka srednje škole, batalio je elektrotehniku i započeo muzičku karijeru.

Pjevao je uglavnom narodne pjesme, ali na elitnijim mjestima su zahtijevali romanse i starogradsku muziku pa je i to naučio.

Marinkov brat nije nastavio da svira, ali mu se pridružio u Beogradu i živjeli su kao podstanari.

Upisao je fakultet FON i završio je jednu godinu, jer nije mogao da uskladi nastupe sa predavanjima. Oduvijek je volio da se lepo oblači i bio je pravi srcelomac. Imao je sve više angažmana, a nakon dvije godine pjevanja, dobio je ponudu da snimi prvi singl.

Na televiziji se pojavio poslije pet godina bavljenja ovim poslom. Poslije vojske, koju je odlagao do 27. godine, je snimio veliki hit "Da volim drugu ne mogu" koji je prodat u 600.000 primjeraka. Svi snovi su počeli da mu se ostvaruju: kupio je stan, išao je na turneje, putovao je i važio je za plejboja.

- 1980. godine Marinko je imao avanturu iz koje je rođen njegov najstariji sin Dario. Čim je utvrdio da je dijete njegovo, priznao ga je.

- 1984. godine je upoznao sadašnju suprugu Slavicu koja je iz Zagreba došla u Beograd.

Sljedeće godine su se vjenčali i dobili sina Nikolu, a dvije godine kasnije Marka. Želio je da im prenese ljubav prema harmonici, ali njih su više interesovale aktuelne pjesme.

Nikola je rano počeo da nastupa sa ocem, dok je Marko povučen. Marinko je druželjubiv i ima mnogo prijatelja. Nije bio sujetan i drago mu je bilo što su ga sinovi nadmašili. Oko odabira pjesama se uvijek konsultovao sa suprugom Slavicom koja je 2015. godine izdala svoju prvu knjigu "Danak u krvi". Knjiga govori o krađi beba iz porodilišta.

Marinko je karijeru gradio na svom kvalitetu, pa se njegovo ime nije pojavljivalo u žutoj štampi. Samo ga je pjevačica Nada Topčagić optužila da ju je pretukao na šta je Marinko odgovorio da ni ona njemu nije ostala dužna. U medijima se spekulisalo o ljubavnoj vezi koju je, prije braka, imao sa koleginicom Milenom Plavšič, ali pjevači se nisu o tome izjašnjavali. Dobru liniju održavao je treninzima, a trvdio je da nije posjećivao estetske hirurge.

- 1974. godine je objavio ploču sa dvije pesme: "Kažite mi, dobri ljudi" i "Samoća je moj jedini drug".

- 1975. godine je snimio četiri pjesme: "Oprosti mi na rastanku", "Ti si moja boginja", "Živiš sa mnom u mislima, majko" i "Samo noći, puste noći".

- 1976. godine je izašla još jedna Marinkova ploča sa pjesmama: "Zašto nisi žena bez prošlosti" i "U lepom starom Zemunu".

- 1977. godine je nastupio na festivalu Ilidža sa pjesmom "Momak veseljak". Osim ove pjesme, na ploči su se našle: "U nekom gradu ko zna kom", "Šumi vetar" i "Lepše mi je kad ćutim i ljubim".

- 1978. godine je na festivalu Ilidža otpjevao svoj prvi veliki hit "Zanela me svetla velikoga grada" pomoću kojeg je skrenuo pažnju na sebe. Na ploči je snimio još tri pesme: "Ti nisi došla", "Budan sam, draga" i "Para nemam da bih vino pio".

- 1979. godine je objavio dvije pjesme: "Kaži zašto me ostavi" i "Nepoznati ljudi".

- 1980. godine se pojavio na dva festivala: Hit paradi sa pjesmom "Sretosmo se na raskršću tuge" i Ilidži sa pjesmom "Snegovi beli opet veju" koja je postala jedan od njegovih najvećih hitova.

- 1981. godine je objavio svoj prvi album "Ruža" na kome se nalaze pjesme: Ruža, Ne mirujem danju, noću, Želeo sam ljubit’ te u belom, Sam u sobi u dalekom svetu, Ako me još voliš, Možda smo se sreli, al’ poznali nismo, Kakva si to žena, Snegovi beli opet veju, Da nije ljubavi.

- 1982. godine je učestvovao na Ilidži sa pjesmom "Odlazi jedno leto" i na Hit paradi sa pjesmom "Na raskršću". Snimio je drugi album "Prva ljubav" sa pjesmama: Prva ljubav, Od decembra do aprila, Između tebe, njega i mene, Ljubavna pesma, Svrati na minut samo, Na raskršću, Uvek neko kod nekoga dođe, Jedina je želja moja, Ko te uze iz mog srca, Samo zlato uz zlato se slaže.

- 1983. godine je nastupao na Hit paradi sa pjesmom "Da volim drugu ne mogu" koja je samo potvrdila Marinkovu popularnost. Izdaje i istoimeni album sa pjesmama: Da volim drugu ne mogu, Ko sam bio, ko sam sada, Nema sreće pored jedne žene, Daleko od očiju, daleko od srca, Ne mogu više sam, Potraži sunce, Odlazi jedno leto, Pišem pismo, a nemam adresu, Ako se vrati ona, Joj, joj, Radoje.

- 1984. godine je na MESAM-u otpjevao pjesmu "Potražiću oči nešto zelenije" koja bi se mogla nazvati njegovom ličnom kartom. Objavljuje i album "Kako da dođem na svadbu tvoju" sa pesmama: Kako da dođem na svadbu tvoju, Jedina moja, Nije samo tebi teško, Potražiću oči nešto zelenije, Samo nema nje, Suzana u suzama, Koga da volim posle tebe, Takav je život boema, Ljubio sam nepoznatu zenu, Sve su žene lepe.

- 1985. godine je u saradnji sa Kemišem snimio album "Samo me potraži" sa pesmama: Samo me potraži, Tu na srcu mom, Taj čovek, Zašto te nema, Budi dobra do povratka moga, Svađalice moja mala, Ti si kriva, O, Bože, Bože, šta sve žena može, Šteta, stvarno šteta, Simpatijo, čuj.

- 1986. godine prvo izdaje album "Podeli sa mnom i dobro i zlo" sa pjesmama: Podeli sa mnom dobro i zlo, Zagonetko moja, Zamiriši na brazdu, Hej, Bubi, Oprosti, najdraža moja, I pijan i trezan za tebe sam vezan, Al’ si mi se prolepšala, Pevajte sa mnom o jednoj ženi, Kraja mora svemu biti, Ti si meni obećala, a zatim album "U tebi ljubav buduću vidim" sa pesmama: Pusti me da je vidim, Naučile me žene, Najbolji druže moj, Zato što sam bio dobar, Prestaću da te volim, kad budem prestao da živim, U tebi ljubav buduću vidim, Jelo moja, o Jelena, Zbog tebe, ljubavi, postojim, Tu lepotu jednom majka rađa, Čuvaj me od zaborava.

- 1987. godine je objavio album "Žena za sva vremena" sa pjesmama: Možda će ti ljubav zatrebati, Ne mogu te naći, Korake čujem, Bila si meni sve, Ukrašću zori rumen, Žena za sva vremena, Odakle ti tolika lepota, Hej, jaro, Šta će meni ruke ove, Ko to peva moju pesmu.

- 1988. godine se, posle kratke pauze, pojavio na festivalu MESAM sa pjesmom "Ljubav stara srce para". U saradni sa orkestrom Dragana Stojkovića Bosanca je izdao album na kome se, osim navedene pjesme, nalaze: Polomio vetar grane, Što si došla, Kojim putem da nastavim, Što da bude tebi bolje nego meni, Lagala si, lagala, Krčmio sam mladost svoju, Nemoj da žališ, žaliću ja, Spava ljubav u mom srcu, Prevari me život. Sa Narodnim orkestrom RTB (današnji RTS) je snimio album "Sevdalinke" sa pesmama: Prođoh Bosnom kroz gradove, Seher grade, Sa Igmana pogledat je lijepo, Čudila se, aman, ja, Zaprosio Alija, Oj, Prijedore, U Mostaru gradu, Razbolje se srce moje.

- 1989. godine je ponovo učestvovao na MESAM-u sa pesmom "Ne dao ti Bog". Sa Kemišem je objavio album "Živela ti meni" sa pesmama: Ti i ja nikad više, Da si moja ljubav, Zadrhti srce, Evo me opet, Ne laži samu sebe, Sve ti praštam, Ne dao ti Bog, Živela ti meni, Moj si život ceo, Da me nisi srela.

- 1992. godine je snimio album "Posle tebe" sa pjesmama: Posle tebe, Oprosti, kafano, Sumnjalica, O, zar ni malo savesti nemaš, Dan po dan, Koliba il’ dvor, Pola srca, Beli zora, I kad me svi zaborave, Tebe nema.

- 1993. godine se prvi put pojavio na festivalu Moravski biseri sa pjesmom "Prevareno srce moje". Sa Futa bendom je objavio album "Nismo mi anđeli" na kome se nalaze pesme: Nismo mi anđeli, Ko ukrade noći boje, Stavite noćas, Ljubila si me, Pratiš me kao sena, Čekanje, Prevareno srce moje, Ko te ne zna, Dal’ me se sećaš, Kad bi ljubav vino bila.

- 1994. godine je ponovo nastupio na Moravskim biserima sa pjesmom "Dođe vreme".

- 1995. godine je na Moravskim biserima otpjevao "Prokockaću ostatak života" i izdao album "Zbogom, ženo nevernice lepa" sa pjesmama: Zbogom, ženo nevernice lepa, Jelena, Postaću skitnica, Čežnjo moja, Nit’ sa tobom, nit’ bez tebe, Pijane mi noći, Svaku noć, svaku noć, Zašto mi uze ovo malo duše, Otvorite sve kafane, Dođe vreme.

- 1996. godine je u izdanju PGP RTS-a izašao album "Što nisi tuđa" sa pjesmama: Što nisi tuđa, Lažno je vino, Starica, Smejaće se tebi drugi, Moj živote, jedini zanate, Nikad nije kasno, Ti si ta dugo tražena, Tražila bi ljubav, Šta si mi to učinila, Sve su druge laž, Igraj, igraj noćas, Otvori se kao knjiga, Sirotinjo, i Bogu si teška, Zbog ljubavi tvoje, Nema ništa od sudbine jače, Nevero andjele. Na Moravskim biserima je učestvovao sa pjesmom "Ostariću misleći o tebi".

- 1998. godine je za PGP RTS snimio dva albuma. Prvi je "Sunce i zora" sa pjesmama: Sunce i zora, Gledam te, Vino mi se ne pije, Prevari ga pa šta bude, Umrem li mlad, Biću ti sluga i rob, Svirajte, svirači, Crveni se zora, Ostavi je, druže, Odlazi iz života mog. Drugi je "Možda će ti ljubav zatrebati nekad" sa pesmama: Možda će ti ljubav zatrebati nekad, Pusti me da je vidim, Prevari me život, Nemoj da žališ, žaliću ja, Šta će meni ruke ove, Spava ljubav u mom srcu, Što si došla, Živela ti meni, Naučile me žene, U tebi ljubav buduću vidim, Bila si meni sve, Da si moja ljubav, Zbog tebe, ljubavi, postojim, Pijane mi noći, Ne plači, voljena zemljo. Na Moravskim biserima je pevao "Oprosti, ženo", a u Banjaluci "Rođen sam tamo".

- 2000. godine je za Grand produkciju izdao album "Ti za ljubav nisi rođena" na kome su pjesme: Rođena si da bi moja bila, Ti za ljubav nisi rođena, Bez svatova, Il’ me voli, il’ presudi, Utišajte harmonike, Nema ništa novo, Ti si kriva, Lomi me život, Ma, rodila se, Bez tebe, ‘bem te, živote.

- 2001. godine ponovo u izdanju Granda izlazi novi CD pod nazivom "Pravo na ljubav" sa pjesmama: Vino noćas nek poteče, Pravo na ljubav, Samo ti si moja bila, Ljubio il’ ne, Moja zlatna jabuko, Nikad mi ne dolazi, Mala, Menjala si lica.

- 2003. godine je objavio album "Skitnica" na kome se istoimena pjesma posebno istakla. Osim nje, nalaze se: Pevaj sa mnom, brate, Godine moje, Delićemo sve na pola (duet sa Nikolom Rokvićem), Ćilibari, Mogu ja, Stani, suzo (duet sa Anom Bekutom), Ja na ljubav život potroših, Sudbino, Zemlja od zlata.

-2008. godine je snimio CD "Gatara" sa pjesmama: Gatara, Ela, Elena, Tri u jednoj, Kućo stara, Uteha, Ljubavna sirotinja, Bolji u svemu, Bolelo me noći te, Kako da te zovem sutra. Sa pjesmom "Život moj" je učestvovao na Grandovom festivalu. 2010. godine je otpjevao pjesme "Mašala, mašala" i "Salaši".

2013. godine je na Moravskim biserima sa pjesmom "Život ti je čudna priča" osvojio prvu nagradu žirija i publike.

2015. godine je sa Anetom Micevskom Molikom otpjevao duet "Kalino mome".

Najpopularnija Marinkova pesma je "Ti za ljubav nisi rođena" iz 2001. godine.

(B92)