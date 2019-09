Pjesme postaju prošlost samo dan nakon objavljivanja

Muzička industrija u 2019. godini našla se na najvećoj prekretnici dosad, zbog čega su pop izvođači primorani da objavljuju nove pjesme i spotove jednom sedmično da bi ostali aktuelni kod publike.

Ovaj globalni problem hiperprodukcije se odrazio i na naše prostore, pa su tako pojedini domaći izvođači istakli da su oni sami krivci za ovaj tempo objavljivanja pjesama.

Muzičar Rasta je u jednom intervjuu izjavio da su oni sami sebi napravili ovaj problem te da moraju iznova i iznova objavljivati nove pjesme da bi nove generacije slušalaca i dalje pratile njihov rad.

Što se tiče stanja na svjetskoj muzičkoj sceni, stvari su nešto brže nego na našim prostorima. Frontmen benda "Foals" Janis Filipakis ističe da pjesme dolaze prebrzo i da trenutno vlada zasićenje na muzičkoj sceni.

"Previše je muzike na tržištu, prosječna pjesma ne može ni da ostari dovoljno, a već bude zamijenjena nekom drugom. Nijedna pjesma nema dovoljno vremena da sazri pod ovim suncem, jer svaka biva zamijenjena prebrzo, a svi pokušavaju da uhvate tračak tog sunca", rekao je frontmen benda "Foals".

Ovaj muzičar je samo jedan od velikog broja izvođača koji su postavili ovu dinamiku objavljivanja pjesama. Bend "Foals" će za nešto manje od mjesec dana objaviti svoj drugi album u 2019. godini. Prethodni je objavljen u martu ove godine.

Za mnoge izvođače koji objavljuju pjesme i albume nezavisno od izdavačkih kuća ovo i nije toliko nepoznata stvar, jer pjesma koju objave danas, već sutradan postaje prošlost. Međutim, ova pojava se počela ogledati i kod profilisanih velikih izvođača. Arijana Grande je objavila album "Thank U" samo šest mjeseci nakon prethodnog albuma "Sweetener". Dva mjeseca kasnije objavila je singl "Monopoly", a nakon toga i singlove "Boyfriend", "No 1" kao i pjesmu "Don’t Call Me Angel", koju je uradila u saradnji s Majli Sajrus i Lanom del Rej.

Studijski albumi su nekada bili najcjenjenija stvar u muzičkoj industriji. Sada već davne 2000. godine od prodaje albuma u SAD produkcija je zaradila 92,3% svojih prihoda. Danas su stvari drugačije i albumi u fizičkom obliku se sve manje objavljuju.

Za razliku od prihoda od prodaje CD albuma ili prihoda od preuzimanja pjesama s interneta, koji generišu prihode samo jednom, strimovanje određene pjesme generiše autorske naknade svaki put. Muzička industrija proizvodi zbog toga više muzike nego ikada ranije, navodi se u novom izveštaju "The Wall Street Journala".

Novinar Nil Šah izvještava da je količina muzike koja je objavljena na globalnom nivou, od šezdesetih godina, porasla otprilike sedam puta, a zasluge za to pripisuje promijenjenom okruženju industrije.

Pojedini umjetnici proizvode više muzike nego ikad, a kao primjer navode umjetnika poznatog kao "King Gizzard & The Wizard of the Lizard", koji je objavio pet albuma u 2017. godini i snimio 13 studijskih albuma u roku od pet godina.