Pjesme snimljene osamdesetih ponovo na toplistama

Četvrta sezona popularne serije "Stranger Things" puštena je 27. maja, a fanovi su odmah primijetili niz prepoznatljivih hitova iz osamdesetih godina uključenih u seriju. Kao što se i očekivalo, ova sezona i dalje uključuje neke od najpoznatijih, bezvremenskih hitova osamdesetih, ali i otkriva pokoji skriveni dragulj iz tog doba, no mnoge stare hitove serija je ponovo vinula na sami vrh toplista.

Soundtrack se poklapa s emocionalno nabijenom pričom Hoper je zarobljen u Rusiji, koja je okovana snijegom, dok su u SAD tinejdžeri suočeni s novim užasima. Prijatelji su prvi put razdvojeni i plove kroz iskušenja srednjoškolskog života. Natprirodne prijetnje nastavljaju se uvlačiti u njihov svijet, a tinejdžeri su u toj borbi prepušteni sami sebi.

No, ono što je pored same radnje serije zanimljivo jeste da je sama premijera nove sezone gurnula pjesmu "Running Up That Hill" Kejt Buš na prvo mjesto na iTunesu, što ne čudi jer se nalazi u ključnim scenama četvrte sezone.

"To je jednostavno izvanredno. To je tako sjajna serija. Mislila sam da će numera privući pažnju. Ali jednostavno nisam zamišljala da će biti ovako nešto. Tako je uzbudljivo. Ali je zaista šokantno, zar ne? Mislim, cijeli svijet je poludio", iskreno je saopštila Bušova.

Podsjetimo, pjesma Bušove dospjela je na prvo mjesto britanske liste, ali i svetskih toplista, 37 godina nakon što je objavljena. Tako je sa 63 godine Kejt Buš postala najstarija žena na vrhu liste, a pjesma je ušla u istoriju jer joj je trebalo najviše vremena da od premijere dođe do vrha.

Da je serija "Stranger Things" potpuno oživjela duh osamdesetih, dokaz je i pjesma benda "Metallica" "Master of Puppets", koja je prvi put u istoriji ušla na "Billboardovu" Hot 100 listu, i to 36 godina nakon izlaska.

Ovo je jedna do najpoznatijih pjesama sa istoimenog albuma ovog kultnog benda, nastala 1986. godine, te se trenutno nalazi na 40 mjestu liste.

Pjesma se pojavljuje u sceni koju fanovi već sada nazivaju kultnom. Naime, u završnoj epizodi četvrte sezone Edi Munson, jedan od omiljenijih likova serije, tokom borbe s Veknom u impresivnoj sceni na krovu svira legendarnu pjesmu "Metallice", a fanovi serije potpuno su oduševljeni njegovom izvedbom.

Svi fanovi serije službenu plejlistu "Stranger Thingsa" mogu poslušati na Spotifyju te ona sadrži pjesme od prve do četvrte sezone.

PLEJLISTA:

Epizoda 1

"California Dreamin" by "The Mamas and the Papas"

"Object of My Desire" by "Starpoint"

"Running Up That Hill" by Kate Bush

"I Was a Teenage Werewolf" by "The Cramps"

"Play With Me" by "Extreme"

"Chica Mejanita" by Mae Arnette

"Detroit Rock City" by "Kiss"

"The Red Army Is The Strongest" by "The Red Army Choir"

"Got Your Number" by "The Lloyd Langton Group"

"Fever" by "The Cramps"

Epizoda 2

"You Spin Me Round" by "Dead or Alive"

"Rock Me Amadeus" by Falco

"Diamonds and Emeralds" by "The Interior Castle"

"Burning Up" by Donnell Pitman

"Tarzan Boy" by Baltimora

"Wipe Out" by "The Surfaris"

"Psycho Killer" by "Talking Heads"

Epizoda 3

"Guardian Angel" by Fergus MacRoy

Epizoda 4

"Hard Feelings" by Al Kerbey

"Pass the Dutchie" by "Musical Youth"

"Clair de Lune" by Claude Debussy

"Dream a Little Dream of Me" by Ella Fitzgerald and Louis Armstrong

"Legless" by "Hipbone Slim"

Epizoda 5

"Travelin' Man" by Rick Nelson

"Quand le bienaimé reviendra" by "Dalayrac"

"David Searches" by Arthur B. Rubinstein (Wargames Soundtrack)

"Time's Up" by Arthur B. Rubinstein (Wargames Soundtrack)

Epizoda 6

"Cutthroat" by S U R V I V E

"The Snow Maiden: Chorus of the People and the Courtiers" by Piotr Ilyich Tchaikovsky, performed by the Russian State Orchestra and the Russian State Chorus, conducted by Andrey Chistiakov

Epizoda 7

"Prophecies" by Philip Glass

"Akhnaten Act 1, Scene 3: The Window of Appearances" by Philip Glass

"Akhnaten, Act II, Scene 2, Akhnaten and Nefertiti" by Philip Glass

Epizoda 8

"Up Around the Bend" by Creedence Clearwater

"Fire And Rain" by James Taylor

"Rock and Roll, Hoochie Koo" by Rick Derringer

Epizoda 9

"Master of Puppets" by "Metallica"

"Every Breath You Take" by "The Police"

"When It's Cold I'd Like to Die" by Moby

"Spellbound" by "Siouxsie and the Banshees"