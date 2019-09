Ric Okasek (75), vodeći vokal rok benda The Cars, preminuo je u nedjelju u Njujorku, saopštila je policija.

Njujorška policija je primila poziv o "muškarcu bez svijesti", rečeno je za CNN.

Okasek, čiji identitet je potvrdila policija, proglašen je mrtvim na mjestu događaja.

Bend The Cars je postao popularan kasnih sedamdesetih i početkom osamdesetih godina prošlog vijeka sa hitovima poput "My Best Friend's Girl" and "Drive."