Pjevač sastava "Goblini": "Jednina" se ističe po zrelosti, toplini i bitnosti reči

Poznati pank-rok sastav iz Srbije "Goblini" nedavno je predstavio novi album pod nazivom "Jednina", koji je u prvoj nedjelji od premijere naišao na odlične kritike publike. Na ovom albumu se bend bavio problemima pojedinca, u odnosu na prethodna izdanja gdje su u prvom planu bili režim i sistem.

"Jednostavno život i sistem nametnu da počneš da se baviš svojim mikrosvetom, deca ti porastu i ne razmišljaš više grupno, nego ulaziš u sebe i tražiš rešenje za svoj mikrosvet", rekao je Branko Golubović Golub, pjevač sastava "Goblini", u razgovoru za "Nezavisne" povodom premijere albuma "Jednina".

Muzičar je dodao da su na ovom izdanju vremenski najviše radili, jer su i prilike bile takve.

"Bilo je mnogo koncerata i ja nisam mogao da dolazim tako često, naročito u periodu dok sam bio u Etiopiji. Na sve to, dva člana su imala i saobraćajnu nesreću koja nas je poprilično pomerila. S druge strane, broj radnih sati govori suprotno - da je ovaj album bez ikakvih problema izašao iz nas. Album se ističe po zrelosti, toplini i bitnosti reči, kao i slobodi muzičkog izraza koji smo sebi dozvolili", naglasio je Golub.

"Goblini" su kroz godine postojanja svojim tekstovima i muzikom uticali na mnoge slušaoce i stekli epitet muzičara čije stvaraštvo utiče na publiku da razvije kritičko mišljenje i jasan stav.

"Citiraću nas same iz pesme 'Punk's not dead': Mi to nismo tražili, vi ste ovo od nas stvorili. Zaista nam je drago ako smo ikom pomogli ko je bio u sličnim situacijama kao i mi", poručio je Golub.

Inače, frontmen "Goblina" boravi u Jordanu, gdje se bavi humanitarnim radom i pisanjem, a, kako sam ističe, u stvaranju novog albuma mnogo su im pomogle moderne tehnologije.

"Ja sam najveći problem kada je stvaranje benda u pitanju. Najviše su nam pomogle današnje tehnologije, kompjuterizovani studio i internet, tako da danas uspevamo skoro sve da stignemo", rekao je Golub.

Na prvoj zvaničnoj promociji albuma "Jednina" u Beogradu prisustvovala je grupa djece koja pohađaju Prvu beogradsku gimnaziju. Djeca su došla u pratnji profesorice koja je tada istakla da je praksa ove škole da djecu vode na kulturna dešavanja.

"To nam naravno mnogo znači, ali bilo je tu još mnogo dobrih klinaca bez obzira iz koje su škole, ali svakako pohvala za profesoricu", rekao je Golub.

Zajedno sa novim albumom "Goblini" su objavili i video-spot za pjesmu "Ti si taj", koji je radio Vuk Protić.

"Spot je radio Protić, tako da je to kompletno njegovo delo. Mi smo tu glupe manekenke koje plešu i ne znaju ništa o tome. Spot je odličan i jako smo srećni što je sve tako dobro ispalo. Otplesali smo još tri spota i jedva čekamo da vidimo kako će da ispadnu", rekao je Golub.

Kada je u pitanju promocija novog studijskog izdanja, Golub dodaje da su nakon Beograda i Novog Sada otišli i do Ljubljane, Rijeke i Zagreba, te da će i u narednom periodu nastaviti promovisati ovo izdanje.

"Negde u januaru ili početkom februara pojaviće se drugi spot i do tada ćemo imati datum velikog beogradskog koncerta, koji će zapravo biti prava promocija albuma", poručio je Golub.

Muzičar je dodao da su zadnjih godina bili poprilično prisutni i u Banjaluci, ali bi voljeli da posjete i ostala mjesta u Republici Srpskoj i cijeloj Bosni i Hercegovini.