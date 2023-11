Pjevača (28) ugrizao pauk, pustili ga iz bolnice pa preminuo

​Brazilski pjevač Darlin Morais (28) preminuo je u ponedjeljak u Miranorteu nakon što ga je 31. oktobra ugrizao pauk.

Njegova supruga Jhulieni Lisboa rekla je da je nakon ugriza pauka osjećao umor te mu se počela mijenjati boja lica. Ubrzo je hospitalizovan.

"Lice mu je počelo tamniti istoga dana. Primljen je u opštu bolnicu Palmas u nedjelju", ispričala je.

Pauk je ugrizao i Moraisovu 18-godišnju pastorku, koja je takođe hospitalizovana, prenosi "DailyMail". Stabilno je i još se uvijek oporavlja.

Darlyn Morais, who happens to be a Brazilian singer, dies at age 28 because he got bitten by a spider in his home. pic.twitter.com/R285cq5NrZ