Pjevačica grupe ABBA najavljuje solo pjesmu

Agneta Feltskog, pjevačica švedske grupe ABBA, saopštila je da će objaviti svoju solo pjesmu "Where Do We Go From Here?".

"Svjetska premijera pjesme 'Where Do We Go From Here?' na radiju BBC 2. Uključite se u četvrtak, 31. avgusta u 8.30 ujutru", napisala je Feltskog na Instagramu.

ABBA je osnovana 1972. godine, a posljednjih godina njeni članovi su se ponovo okupili i održali nekoliko koncerata.

Grupa je stekla svjetsku popularnost 1974. godine, kada je na Evroviziji pobijedila sa pjesmom "Vaterlo".