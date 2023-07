Pjevačica mikrofonom gađala obožavaoca na koncertu (VIDEO)

Američka reperka Cardi B gađala je mikrofonom obožavaoca koji je polio pićem dok je stajala na bini na koncertu u Las Vegasu.

Na snimku koji je podijeljen na stranici Pop Base može se vidjeti Cardi dok se sprema da izvede svoj hit "Bodak Yellow", a u tom trenutku je fan iz publike prolio piće ka bini.

To je iznenadilo repericu, ali nije dugo čekala da bi reagovala - odmah je bacila mikrofon ka mjestu odakle je stigla tečnost.

Prethodne noći, učinila je isto, ali je u tom slučaju gađala DJ-a. Cardi je nastupala u Drai's Beach Clubu kada se iznervirala nakon što je DJ navodno prerano prekinuo njene pjesme.

Na snimku koji je podijeljen na TikToku, reperka se okrenula i bacila mikrofon u pravcu DJ-a, prije nego što je sišla s bine.

Tokom godina, muzičari su se suočavali sa sličnim scenarijima, ali nedavno je došlo do porasta ovakvih slučajeva.

Ranije ovog mjeseca, Bebe Rexha je povrijeđena nakon što ju je pogodio mobilni telefon tokom koncerta, a slično se dogodilo i Drakeu.

U junu, Avu Max je gost koncerta udario u oko nakon što su izjurili na binu. Istog mjeseca, Pink je bila šokirana kada je jedan obožavalac navodno stavio pepeo njegove majke ispred nje tokom koncerta.

Cardi B throws microphone at audience member who threw a drink at her. pic.twitter.com/alLgHMFshb