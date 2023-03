Pjevačica srpskog porijekla predstavlja Austriju na Evroviziji (VIDEO)

Luke Black sa pjesmom "Samo mi se spava" ove godine predstavljaće Srbiju na "Pjesmi Evrovizije" u Velikoj Bitaniji, a pored njega na ovom muzičkom takmičenju će nastupati i još jedna srpska pjevačica, ali kao predstavnica Austrije.

Naime, ove godine će Austriju predstavlja pjesma "Who The Hell Is Edgar?" koju pjevaju Teja i Selena.

Teji je pravo ime Teodora Spirić koja je kod nas poznata i pod umjetničkim pseudonimom Tea Divaj.

Ona je rođena 12. aprila 2000. godine u Beču u srpskoj porodici. Јedan period djetinjstva provela je u Kladovu, ali se kasnije ponovo vratila u Beč sa roditeljima, piše Blic.

Teja se 2020. godine takmičila na Beoviziji pod imenom "Sudnji dan". Pjesmu su na srpski jezik preveli njeni roditelji. Teja je uspjela na Beoviziji da se kvalifikuje u finale gdje je zauzela 10. mjesto.