Plavi orkestar se vraća: Nakon 35 godina ponovno u Zagrebu

Jedna noć, jedan grad, jedna grupa, bezbroj emocija i jedinstvena prilika za Valentinovo u Zagrebu.

Legendarna četvorka iz Plavog orkestra ponovno je na okupu i zasviraće zajedno u zagrebačkoj Areni 14. feburara nakon punih 35 godina otkad su stali na pozornicu u svom izvornom sastavu.

Pioniri ex-jugoslavenskog rocka - Saša Lošić Loša, Mladen Pavičić Pava te Samir i Admir Ćeremida odlučili su stati na kraj šuškanjima u muzičkim krugovima o ponovnom ujedinjenju originalne postave i vraćaju se u velikom stilu.

Simboli nezaboravne, neke drugačije mladosti, idoli zaljubljenih masa 80-ih odlučili su se vratiti tamo gdje je sve počelo – u Zagreb gdje su kao nadareni muzičari snimili svoj prvi album i vrlo brzo postali idoli generacije.

Originalna postava grupe okuplja se isključivo za ovu priliku, na poseban datum koji su temeljito i pažljivo planirali jer ih je život odveo na razne strane svijeta.

„Ni meni nije jasno kako su sve te godine tako brzo proletjele, ali krivac za tu veliku pauzu sam isključivo ja. Bilo je puno poziva od Loše i Ćera da im se pridružim na velikim koncertima u regiji ili američkim turnejama, ali sam uporno mislio. Možda ne sada, ali drugi put vrlo rado, ima vremena. I onda sam za vrijeme pandemije shvatio da nema vremena“, rekao je gitarist grupe Mladen Pavičić.

Ova slavna četvorka je hitovima kao što su „Suada“, „Bolje biti pijan nego star“, „Kaja“, „Ljubi se istok i zapad“ ostavila neizbrisiv trag na ovim prostorima i postala simbol neke lijepe mladosti uz čije su se pjesme mnogi upoznali, zaljubili pa čak i preboljeli stare ljubavi.

„Ponekad mi se čini da smo pobijedili vrijeme. Mijenjale su se države, sistemi, gradovi, nosači zvuka, rat nas je razdvojio, živjeli smo na četiri strane svijeta, doživjeli smo uspjehe, ali smo osjetili i poraze, umor i očaj... I sve smo to preživjeli i sada smo tu, za publiku koja nas nije zaboravila sve ove godine“, dodao je frontmen grupe Saša Lošić – Loša.

Njihov put ka mega popularnosti u bivšoj državi krenuo je nakon izdavanja prvog albuma „Soldatski bal“ iz 1985. godine s kojeg su veliki uspjeh ostvarile pjesme „Suada“, „Bolje biti pijan nego star“ i „Goodbye teens“. Ubrzo su zaludili i publiku, a mnogi su ih nazivali „Beatlesima iza željezne zastave“.

Tako je na zagrebačkoj Nami na tadašnjem Trgu Republike, danas Trgu bana Jelačića popucalo staklo izloga pod naletom ljudi dok su članovi „Plavog orkestra“ snimali emisiju za zagrebačku televiziju, u Sarajevu su morali prekinuti potpisivanje zbog prisilnog zaustavljanja prometa, dok se u Beogradu skupilo nevjerojatnih 3000 fanova gdje je već morala intervenirati interventna policija.

Osim toga, članovi benda u početku su dobivali dvadesetak pisama sedmično pa su na njih i odgovarali sve dok poštari nisu dolazili s platnenim vrećama u kojima se svakog dana nalazilo oko hiljadu pisama.

„Prošlo je kao san. Bilo je to jedno burno, zanimljivo i jedinstveno vrijeme. Nosim lijepe uspomene iz tog perioda“, istaknuo je Loša poželjevši se razmjene emocija sa zagrebačkom publikom.

„Zvuk koji su napravili četvorica dvadesetogodišnjaka iz Sarajeva početkom osamdesetih godina ostavio je neizbrisiv pečat na ovim prostorima. Velika je privilegija podijeliti tu energiju ponovo s našim fanovima, u originalnoj postavi Plavog orkestra“, zaključio je basist Samir Ćeremida.

Legendarna četvorka zasviraće tako za sve one koji se žele prisjetiti lijepe mladosti, ali i za one koji tek otkrivaju opus Plavog orkestra i to samo u zagrebačkoj Areni na Valentinovo 2025. godine. Ulaznice potražite na svim prodajnim mjestima Eventima.

