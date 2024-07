Plavi orkestar se vraća na scenu

​Legendarni jugoslovenski i sarajevski bend Plavi orkestar vratio se na scenu.

Imaće koncerata ovog ljeta, a spremaju i nove pjesme koje, najavili su, "nose isključivo dobru energiju i pozitivnu atmosferu".

Pravi razlog pauze Plavog orkestra bila je panika koju je izazvala pandemija.

"Intenzivno doživljavam stvari, mene je to na neki način vanredno opkolilo, tako da ste me vidjeli prije, recimo, dvije godine mislili biste da nisam normalan, bio bih pet metara od vas" priznao je Saša Lošić Loša za "In Magazin", a prenosi "Telegraf".

