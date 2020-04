Ples kod kuće uz najbolje koncerte s Tjentišta

Muzički festival "Nektar OK fest" najvjernijoj festivalskoj publici donosi muziku, zabavu i pozitivne vibracije kako bi što lakše i s osmijehom proveli dane u karantinu.

Iako nas je trenutna situacija uzrokovana pojavom virusa korona zatvorila u naše domove, to nije razlog da se bar na trenutak ne opustimo i nakratko vratimo u neka ljepša vremena i na mjesta gdje smo zajedno uživali u nezaboravnom provodu i najboljim svirkama.

Na zvaničnoj festivalskoj Facebook stranici poznatog festivala predstavljeni su video-snimci nekih od najboljih festivalskih nastupa na Tjentištu, koji su održani ranijih godina.

"Do sada je publika uživala u snimcima sa nastupa Neleta Karajlića i 'Helem nejsea', a u subotu (4.4.) prikazaćemo snimak sa jednog od najboljih koncerata, održanih na Jägermeister glavnoj bini 2019 - koncert 'Dubioza kolektiva'", istakli su organizatori.

Napominjemo da "OK team" vrijedno radi kako bi sve bilo spremno za realizaciju ovogodišnjeg sedmog "Nektar OK festa", koji će se održati na Tjentištu od 17. do 19. jula. S obzirom na izjave i prognoze svjetskih zdravstvenih stručnjaka, očekuje se da će trenutna kriza izazvana virusom korona tada biti iza nas.

"Pratimo situaciju i poštujemo mjere, vrijedno radeći na ostatku programa o kojem ćete u narednom periodu biti obaviješteni na svim našim zvaničnim stranicama", poručili su organizatori.

Ove godine pripremljen je sjajan lineup na Tjentištu. U večernjem programu na Jägermeister glavnoj pozornici publika će uživati u nastupima svjetskih i regionalnih muzičkih imena među kojima su "Apocalyptica", Alis Merton, "Asian Dub Foundation", grupa "Van Gogh", "Goran Bare & Majke", "Urban & 4", "Zoster", "Ritam nereda", "Buč Kesidi", "Darko Rundek & ekipa", "Kultur Shock", "Kanda, Kodža i Nebojša".

"Kao i svake godine uživaćemo i u dnevnim svirkama u OK kampu na 'Sensation OK bini' na fenomenalnim nastupima 'Love Huntersa', 'Mortal Kombata', 'Who See', 'Atheist Rapa', 'Marčela i Napetog quinteta' i Mile Kekina. Strpimo se još malo, ostanimo kod kuće, mislimo pozitivno i budimo OK", poručili su organizatori festivala na Tjentištu. Sve informacije o festivalu možete potražiti na zvaničnom sajtu www.okfest.net.