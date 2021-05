Pobjednik Eurosonga "optužen" za konzumiranje droge tokom prenosa uživo

Nakon sinoćnje pobjede Italije na Eurosongu, društvenim mrežama je počeo kružiti video koji navodno prikazuje pjevača grupe Maneskin kako konzumira kokain, što je on naknadno negirao izjavom na press konferenciji, ali i objavom na društvenim mrežama.

Damiano David, pjevač grupe Maneskin snimljen je kako se tokom emisije naginje nad sto, za što su neki korisnici društvenih mreža sugerisali da je sumnjivo i da takav potez asocira na konzumiranje kokaina, iako je nekoliko boca blokiralo pogled na sto i ono što se u tom trenutku nalazilo na njemu.

Nakon objave videa, započele su rasprave da li je pjevač zaista konzumirao drogu, a mnogi su se dali i u detaljnu analizu videa kako bi ustanovili o čemu se zaista radi.

Congratulations to @thisismaneskin they were the great winners of @Eurovision and stop spreading fake news. There are no drugs here.#EUROVISION #Eurovision2021 #maneskin Rock is alive yeah pic.twitter.com/J8svpp8vCD — DaCruz (@DaCruzpt) May 23, 2021

Nakon ovih navoda na zvaničnom Instagram profilu grupe napisali su kako su šokirani time što neki ljudi govore te kako su oni protiv droge te da nikad nisu konzumirali kokain. Takođe, naglasili su da će pristati i na testiranje jer ne kriju ništa.

Jedan od novinara na pres konferenciji direktno je pitao Damiana da li je ono što je prikazano na snimku zaista bilo uzimanje droge na šta je on kazao da ne konzumira drogu te zamolio prestanu iznositi takve optužbe.

“I don’t of drugs....No cocaine please, don’t say that”. Italy’s #Eurovision lead singer when asked about the video circulating of him appearing to sniff something off the table on live TV. pic.twitter.com/XekD9f4TrB — Megha Mohan (@meghamohan) May 22, 2021

Takođe, još jedan peh zadesio je frontmena grupe kojem su nakon proglašenja pobjednika i završetka ceremonije pukle pantalone što je zabilježeno na snimku koji je podijeljen na zvaničnom Twitter profilu Eurosonga.

Podsjećamo Italija je sa pjesmom "Zitti e buoni" i sveukupno 524 osvojena poena pobijedila na ovogodišnjem takmičenju za pjesmu Eurovizije, ostavivši iza sebe drugoplasiranu Francusku i trećeplasiranu Švajcarsku.

@thisismaneskin when you’re so Rock and Roll your pants split at #Eurovision pic.twitter.com/dXpiDHOxA3 — Eurovision Song Contest (@Eurovision) May 22, 2021

(Klix.ba)